IVA Technologies заявила о готовности заменить продукты от Microsoft

Заместитель генерального директора по развитию IVA Technologies Сергей Телевинов заявил, что российские разработчики готовы полностью заменить зарубежные компании, представляющие услуги на рынке корпоративных коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Со второго сентября компания Microsoft ограничит доступ к некоторым облачным сервисам всем корпоративным клиентам. Мера затронет юридические лица, зарегистрированные в России. Ограничения могут распространиться на облачный сервис Microsoft 365.

Комментарий заместителя генерального директора по развитию IVA Technologies Сергея Телевинова: «Зарубежные компании уходят с российского рынка, подвергая предприятия существенным рискам вплоть до полной остановки бизнес-процессов. Использование иностранных ВКС-сервисов значительно усиливают риски в сфере информационной безопасности. В связи с отсутствием обновлений от этих продуктов и регулярными хакерскими атаками на российские предприятия вероятность утечек чувствительных данных становится очень высокой, а это в свою очередь также может привести к гигантским финансовым потерям. На российском рынке корпоративных коммуникаций сегодня существуют качественные продукты и решения, способные эффективно заменить иностранных игроков. IVA Technologies активно реализует масштабную стратегию по выстраиванию импортонезависимого коммуникационного ландшафта, помогая заказчикам быструю миграцию с зарубежных решений любой сложности. Мы давно готовы к тому, чтобы заменить иностранные ВКС-сервисы. У нас созданы безопасные и качественные решения, не уступающие западным по удобству и функционалу, а по ряду критериев превосходящие. Чем раньше российские предприятия перейдут на отечественные решения, тем меньшим рискам они подвергнут себя в будущем».

IVA Technologies предлагает тестовый доступ до четырех месяцев к корпоративной ВКС-платформе IVA MCU, а также к облачному сервису видеоконференций «Вкурсе» всем российский предприятиям, которые будут переходить с Microsoft Teams.

Платформы поддерживают базовые функции, такие как: возможность подключения более 10 тыс. участников единовременно, планирование мероприятий, создание виртуальных комнат, демонстрация рабочего стола, обмен файлами и документами. Также IVA MCU и «Вкурсе» предоставляют возможность пользоваться встроенным корпоративным мессенджером, видео- и аудиозаписью мероприятий, широкой вариативностью мер защиты от нежелательных участников ВКС, собственным 24/7 сервисным центром, шумоподавлением, стенографом на основе ИИ и еще более чем тысячей других функций.

IVA MCU обеспечивает защищенную работу в периметре организации за счет встроенных технологий шифрования и набора дополнительных инструментов, включающих возможность смены гостевых ссылок, двухфакторную аутентификацию, защиту от подбора паролей, функционал комнаты ожидания («лобби»), использование пин-кода для входа на мероприятие.