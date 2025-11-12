Получите все материалы CNews по ключевому слову
Павлов Виталий
СОБЫТИЯ
Павлов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Терещенко Максим 21 1
|Благовещенский Николай 1 1
|Канделаки Татьяна 2 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Парфентьев Алексей 162 1
|Майнина Кристина 18 1
|Терещенко Денис 90 1
|Ципорин Павел 102 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Кузнецов Александр 142 1
|Веселов Андрей 21 1
|Зарубин Юрий 8 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Алексеева Марина 25 1
|Михайлик Алексей 12 1
|Горожанин Михаил 10 1
|Бечин Антон 3 1
|Протопопов Сергей 7 1
|Бондаренко Игорь 12 1
|Шамшин Александр 3 1
|Рассказова Арина 1 1
|РИА Новости 976 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3724 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399076, в очереди разбора - 732113.
Создано именных указателей - 185774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.