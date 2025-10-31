Разделы

Протопопов Сергей


СОБЫТИЯ


31.10.2025 Первая доставка дронами для «ВкусВилла»: бренд вышел на маркетплейс Boon Market в Якутии 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 1
12.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
07.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
04.04.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
30.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
07.02.2020 «Гэндальф» помог перевести «Себряковцемент» на новую систему управления и учета на базе «1С» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Протопопов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Computers - Дельта Компьютерс 104 5
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 464 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 506 5
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 5
Comindware - Колловэар 173 4
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 29 1
8883 1
Intel Corporation 12504 1
МегаФон 9770 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4453 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 164 1
Yandex - Яндекс 8311 1
Ростелеком 10252 1
Монолит-Инфо 124 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13996 1
Cloud4Y 300 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9148 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1068 1
Гэндальф - Gendalf 89 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 5
Себряковцемент - Себряковский цементный завод 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1991 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8016 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1341 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 426 1
НСПК - Национальная система платежных карт 891 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 20 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3100 5
Федеральное казначейство России 1868 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6231 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 903 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 225 5
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 4
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2805 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1402 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1268 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 940 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12715 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1982 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1442 3
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 787 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 97 2
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 19 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4805 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 276 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 727 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1474 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 604 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1451 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 76 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 362 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72132 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2414 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2801 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22682 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31201 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56421 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2381 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13271 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2749 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1124 4
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 675 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7330 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13242 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1191 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 334 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6071 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5805 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1243 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12903 1
Data monetization - Монетизация данных 1801 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14668 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11436 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5923 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5391 1
Электронный документ - Electronic document 1520 1
Калькулятор - Calculator 380 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 341 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1150 1
Оповещение и уведомление - Notification 5285 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7206 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3936 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21696 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9918 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3293 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 424 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1331 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3451 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3033 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11866 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17338 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 341 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5758 5
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1995 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
Реестр добросовестных экспортеров 209 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 31 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 4 1
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 12 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 18 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 14 1
Программный продукт ГК - Р3 GlobalData 1 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 1
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1308 1
1С:ERP Управление предприятием 684 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 284 1
Гэндальф - Скан-Архив 43 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 99 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 981 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 982 1
Apache Hadoop 445 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 189 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5103 1
Бондаренко Игорь 12 5
Майнина Кристина 18 5
Михайлик Алексей 12 5
Горожанин Михаил 10 5
Веселов Андрей 21 5
Чернышев Андрей 69 5
Парфентьев Алексей 160 5
Терещенко Денис 89 5
Ципорин Павел 102 5
Мартынова Елена 87 4
Сорокин Даниил 33 4
Херсонцев Алексей 93 4
Скиба Владимир 42 4
Новожилов Алексей 20 4
Куртяник Надежда 354 4
Даценко Юрий 8 4
Чернышенко Дмитрий 574 4
Шадаев Максут 1125 4
Лысенко Эдуард 311 4
Албычев Александр 168 4
Хайруллин Айрат 108 4
Петрушин Андрей 110 4
Власов Сергей 98 4
Паршин Максим 321 4
Шпак Василий 256 4
Разумовский Дмитрий 124 4
Федулов Владислав 83 4
Богданов Кирилл 112 4
Дюбанов Анатолий 95 4
Малков Павел 51 4
Кожевников Сергей 22 4
Фетисов Игорь 14 3
Часовских Павел 5 3
Шамшин Александр 3 3
Слышкин Василий 129 3
Зарубин Юрий 8 3
Кудрин Алексей 124 2
Меджитов Тимур 85 2
Пугачев Павел 63 2
Гвоздева Наталья 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 155245 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45394 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8023 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 740 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1291 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3158 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1017 4
Россия - УФО - Челябинская область 1369 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 876 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 814 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18424 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2889 1
Россия - УФО - Тюменская область 1242 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1630 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1677 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 762 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54538 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20157 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8287 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6307 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4212 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9538 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1411 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6194 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2979 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 343 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6284 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1379 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14915 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10448 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50866 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31528 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17253 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5997 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3657 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7996 1
Энергетика - Energy - Energetically 5473 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6318 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2493 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1179 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5238 1
Зоология - наука о животных 2770 1
Аудит - аудиторский услуги 3041 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10615 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 421 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1820 1
Здравоохранение - Реабилитация 410 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1022 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2525 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25733 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10064 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5819 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2725 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6730 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8333 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3720 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1237 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 5
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1251 1
