Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация госсектора 2022», которая состоится 14 апреля 2022 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация госсектора 2022», которая состоится 14 апреля 2022 г.
Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развития цифровых технологий в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.
Цифровые потребности госсектора
- Как развивается цифровизация в госсекторе?
- Какие задачи можно наиболее эффективно решать с помощью цифровых технологий?
- Как развивается переход на цифровые госуслуги?
- Как цифровизован процесс их оказания внутри ведомств?
- Импортозамещение в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно.
- Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию?
- Цифровизация регионов: шаг за шагом.
Ключевые ИТ-проекты и программы
- Как развивается «Цифровая экономика».
- Гостех — первые успехи проекта.
- Маркетплейс для промышленных предприятий.
- Единый цифровой контур в здравоохранении.
- Цифровые сервисы в социальной сфере.
- Цифровой профиль гражданина.
- Единое цифровое пространство госорганов.
- Национальная система управления данными.
ИТ-решения для госсектора
- Инфраструктурные проекты для госведомств.
- Государственные информационные системы.
- Что стоит за электронными госуслугами.
- Ситуационные центры и центры управления регионами.
- Цифровые платформы для государства?.
- Как обеспечить безопасность.
- Интеллектуальные помощники.
Среди докладчиков на данный момент:
Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения России;
Василий Слышкин, руководитель ФКУ «Государственные технологии»;
Анатолий Дюбанов, директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России;
Сергей Протопопов, директор информационно-технологических проектов, Департамент транспорта Москвы;
Игорь Фетисов, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области;
Павел Ципорин, директор департамента информационных технологий ХМАО – Югры;
Тимур Меджитов, министр цифрового развития Удмуртской Республики;
Кристина Майнина, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;
Юрий Даценко, директор ФБУ «Научный центр правовой информации при министерстве юстиции Российской Федерации»;
Михаил Горожанин, заместитель начальника управления, Комитет по ценам и тарифам Московской области;
Андрей Веселов, руководитель Центра продажи цифровых продуктов Дирекции по цифровому развитию АО «Гознак»;
Андрей Чернышев, генеральный директор, Delta Computers;
Алексей Михайлик, вице-президент по реализации проекта «Одно окно», Российский экспортный центр;
Игорь Бондаренко, продуктовый менеджер ML Space Private, SberCloud;
Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики, «СёрчИнформ»;
Павел Часовских, руководитель Центра компетенций Департамента строительства города Москвы;
Алексей Новожилов, старший специалист по работе с ключевыми клиентами, Comindware.
Приглашены для выступления:
Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России;
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России;
Владислав Федулов, заместитель министра экономического развития России;
Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России;
Сергей Кожевников, директор Федерального института цифровой трансформации в сфере образования;
Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;
Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное казначейство;
Сергей Власов, заместитель начальника Управления информационных технологий и связи МЧС России;
Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;
Владимир Скиба, начальник Главного управления ИТ, ФТС России;
Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;
Кирилл Богданов, заместитель министра транспорта России;
Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики;
Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;
Даниил Сорокин, директор ФГБУ «РФИ Минприроды России»;
Надежда Куртяник, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;
Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ и ИБ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.