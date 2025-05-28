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Часовских Павел
УПОМИНАНИЯ
Часовских Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 572 3
|Шадаев Максут 1045 3
|Куртяник Надежда 299 3
|Чернышев Андрей 69 3
|Даценко Юрий 8 3
|Парфентьев Алексей 146 3
|Лысенко Эдуард 310 3
|Албычев Александр 162 3
|Херсонцев Алексей 93 3
|Майнина Кристина 18 3
|Терещенко Денис 88 3
|Мартынова Елена 87 3
|Хайруллин Айрат 105 3
|Петрушин Андрей 110 3
|Скиба Владимир 42 3
|Сорокин Даниил 33 3
|Власов Сергей 98 3
|Паршин Максим 318 3
|Ципорин Павел 102 3
|Шпак Василий 238 3
|Разумовский Дмитрий 122 3
|Веселов Андрей 21 3
|Новожилов Алексей 20 3
|Федулов Владислав 80 3
|Богданов Кирилл 112 3
|Михайлик Алексей 12 3
|Дюбанов Анатолий 95 3
|Горожанин Михаил 10 3
|Малков Павел 51 3
|Кожевников Сергей 22 3
|Протопопов Сергей 6 3
|Бондаренко Игорь 12 3
|Слышкин Василий 129 2
|Зарубин Юрий 8 2
|Шамшин Александр 3 2
|Фетисов Игорь 12 2
|Кудрин Алексей 124 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Пугачев Павел 63 1
|Гвоздева Наталья 16 1
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