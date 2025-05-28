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Часовских Павел


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Стройкомплекс России освоил новый цифровой формат 1
25.12.2023 В Москве действующих специалистов строительства начнут обучать ТИМ-компетенциям 1
12.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
07.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
04.04.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Часовских Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Computers - Дельта Компьютерс 101 3
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 430 3
Comindware - Колловэар 161 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 461 3
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 3
Аметист Групп - Amethyst Group 13 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 69 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2975 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 3
Федеральное казначейство России 1815 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6074 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 864 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1932 3
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 20 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1238 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 220 3
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12038 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 778 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20640 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2246 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29016 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2461 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1084 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12983 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2613 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 533 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2223 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6875 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5443 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 310 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 3
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 3
Чернышенко Дмитрий 572 3
Шадаев Максут 1045 3
Куртяник Надежда 299 3
Чернышев Андрей 69 3
Даценко Юрий 8 3
Парфентьев Алексей 146 3
Лысенко Эдуард 310 3
Албычев Александр 162 3
Херсонцев Алексей 93 3
Майнина Кристина 18 3
Терещенко Денис 88 3
Мартынова Елена 87 3
Хайруллин Айрат 105 3
Петрушин Андрей 110 3
Скиба Владимир 42 3
Сорокин Даниил 33 3
Власов Сергей 98 3
Паршин Максим 318 3
Ципорин Павел 102 3
Шпак Василий 238 3
Разумовский Дмитрий 122 3
Веселов Андрей 21 3
Новожилов Алексей 20 3
Федулов Владислав 80 3
Богданов Кирилл 112 3
Михайлик Алексей 12 3
Дюбанов Анатолий 95 3
Горожанин Михаил 10 3
Малков Павел 51 3
Кожевников Сергей 22 3
Протопопов Сергей 6 3
Бондаренко Игорь 12 3
Слышкин Василий 129 2
Зарубин Юрий 8 2
Шамшин Александр 3 2
Фетисов Игорь 12 2
Кудрин Алексей 124 1
Меджитов Тимур 85 1
Пугачев Павел 63 1
Гвоздева Наталья 16 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 4
Россия - РФ - Российская федерация 148931 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7728 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3013 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 716 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1002 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1246 3
Россия - УФО - Челябинская область 1277 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 844 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4034 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19207 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2993 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9064 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6169 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7935 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30140 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5717 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 3
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 44 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2065 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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