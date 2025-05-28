Стройкомплекс России освоил новый цифровой формат

Представители компании «Экзон» сообщили о регистрации титульного листа электронного Общего журнала работ — впервые в истории стройкомплекса России. «Пионером» стал многоквартирный дом в Нижнем Новгороде.

Что такое ОЖР и зачем он нужен

В Нижегородской области зарегистрирован первый в стране титульный лист общего журнала работ (ОЖР) в электронном виде. Многоквартирный дом по ул. Мурашкинская, 13, литера «А» возводится коммерческим застройщиком, ведущим проект в цифровом формате.

Общий журнал работ (ОЖР) — важнейший документ для учета и контроля за процессом строительства. Он содержит информацию о выполненных работах, их качестве, а также о различных событиях, происходящих на строительной площадке. Именно его Государственный строительный надзор регистрирует как факт начала строительно-монтажных работ на площадке.

Ранее всё взаимодействие с Государственным строительным надзором происходило посредством бумажных и электронных носителей без возможности обмена, согласования и подписания документов. На сегодняшний день возможность регистрации ОЖР в электронном формате доступна для коммерческих застройщиков, использующих систему «Экзон», в 21 регионе Российской Федерации.

Нижегородской области зарегистрирован первый в стране титульный лист общего журнала работ (ОЖР) в электронном виде

Электронное взаимодействие между участниками в коммерческом проекте осуществляется с участием трех систем:

«Экзон» — система для взаимодействия застройщиков и подрядчиков,

BuildBus — интеграционная шина для передачи данных между системами,

«Акцент-Стройнадзор» — система для работы Государственного строительного надзора (ГСН).

Кроме регистрации ОЖР, застройщик и ГСН получили возможность обмена запросами и документами, включая:

Программу проверок

Запрос о предоставлении сведений

Направление сведений по запросу ГСН

«Регистрация общего журнала работ в электронном виде — беспрецедентный случай, который открывает новые горизонты для взаимодействия между застройщиками и надзорными органами. Мы рады, что такое историческое событие в стройкомплексе произошло при тесном взаимодействии команды группы “Экзон”, интеграционной шины BuildBus и ГСН регионов. Мы продолжаем подтверждать статус драйвера цифровизации, создавая все новые возможности для застройщиков быстрее, проще и эффективнее взаимодействовать со всеми участниками. Мы уверены, что масштабирование этой практики в других регионах качественно повлияет на всю стройотрасль», - отметил исполнительный директор группы «Экзон» Павел Часовских.