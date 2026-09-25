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Гознак Технологии Гознак Цифровые продукты Goznak Tech

 

Андрей Веселов, Руководитель Центра продажи цифровых продуктов Дирекции по цифровому развитию, Гознак "Цифровые продукты АО «Гознак» " 14 апреля 2022 года в Москве на конференции CNews "Цифровизация госсектора 2022"
 

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25.09.2026 Гознак начинает подключать банки к платформе цифрового рубля 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 2
12.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
07.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
04.04.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
30.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
21.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
14.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
02.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
25.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
11.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
03.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
11.11.2021 Гознак получил премию CNews Awards за цифровую трансформацию бизнес-модели 1
03.06.2021 «Айтеко» построила дата-центр для «Гознака» 1
04.02.2021 «Компьюлинк» получил 200-миллионный подряд «Гознака», снизив начальную цену на 915 рублей 1
18.09.2020 ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86 1
23.01.2020 «Гознак» и «Борлас» построят единую автоматизированную информационную систему управления ресурсами предприятий 1
01.10.2019 Казначейство взяло на себя расчет зарплаты 23 тыс. госчиновников 1
16.09.2019 «Электронный бюджет» переезжает из ЦОДа «Гознака» в дата-центр ФНС и с IBM на Intel 1
24.08.2018 «Ай-теко» дождалась подорожания ЦОДа «Гознака» и забрала подряд себе 1
24.07.2018 «Гознак» отказал единственному претенденту на строительство ЦОДа и увеличил цену проекта на 100 миллионов 2
22.06.2018 «Гознак» строит ЦОД за миллиард 1
23.12.2016 «Техносерв» перехватил миллиардный контракт у «Сервионики» и «Компьютела» 1
22.11.2016 ИТ-поддержка Казначейства за год подорожала на десятки миллионов 1
29.04.2016 «Гознак» строит второй ЦОД вдвое больше первого 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

Гознак Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 668 7
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 526 7
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Comindware - Колловэар 207 4
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 3
Intel Corporation 12865 3
Норси-Транс - НТ 148 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9553 3
Т1 Сервионика - Айтеко - РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики - РАССЭ-Инновации 17 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 2
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Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 2
IBM - International Business Machines Corp 9718 2
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Крок - Croc 1970 2
ОТР ГК - ОТР 2000 230 2
Компьюлинк ГК - Compulink 455 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 2
Т1 Сервионика - Servionica 278 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 73 2
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 2
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Н-ком 6 1
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МегаФон 10917 1
Dell EMC 5204 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8959 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4460 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53994 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6856 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5550 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34208 4
Аренда 2718 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11466 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 4
Энергетика - Energy - Energetically 5947 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3025 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 265 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6667 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6797 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12417 2
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Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1560 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16308 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10970 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4078 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2213 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6863 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1522 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1762 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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