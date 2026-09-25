Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гознак Технологии Гознак Цифровые продукты Goznak Tech
Андрей Веселов, Руководитель Центра продажи цифровых продуктов Дирекции по цифровому развитию, Гознак "Цифровые продукты АО «Гознак» " 14 апреля 2022 года в Москве на конференции CNews "Цифровизация госсектора 2022"
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Гознак Технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Веселов Андрей 22 11
|Майнина Кристина 18 8
|Михайлик Алексей 13 8
|Горожанин Михаил 10 8
|Чернышев Андрей 74 8
|Терещенко Денис 96 8
|Ципорин Павел 103 8
|Шпак Василий 280 7
|Разумовский Дмитрий 125 7
|Кожевников Сергей 24 7
|Бондаренко Игорь 12 7
|Мартынова Елена 90 7
|Сорокин Даниил 33 7
|Херсонцев Алексей 93 7
|Скиба Владимир 42 7
|Куртяник Надежда 451 7
|Даценко Юрий 10 7
|Парфентьев Алексей 187 7
|Шадаев Максут 1224 7
|Чернышенко Дмитрий 581 7
|Лысенко Эдуард 318 7
|Богданов Кирилл 112 7
|Паршин Максим 323 7
|Хайруллин Айрат 108 7
|Албычев Александр 168 7
|Федулов Владислав 86 7
|Малков Павел 51 7
|Власов Сергей 101 7
|Петрушин Андрей 110 7
|Слышкин Василий 129 6
|Протопопов Сергей 7 5
|Кудрин Алексей 125 5
|Пугачев Павел 63 5
|Меджитов Тимур 85 5
|Черников Алексей 53 4
|Новожилов Алексей 20 4
|Дюбанов Анатолий 95 4
|Бахаев Алексей 13 3
|Домарев Дмитрий 12 3
|Зарубин Юрий 8 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11590 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 491 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2477 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8664 10
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 366 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
|Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 3
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1527 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474984, в очереди разбора - 724680.
Создано именных указателей - 201839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.