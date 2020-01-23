«Гознак» и «Борлас» построят единую автоматизированную информационную систему управления ресурсами предприятий

АО «Гознак» и Группа «Борлас» объявляют о старте масштабного проекта по разработке и внедрению корпоративной информационной системы управления ресурсами предприятий «Гознака» (КИС УРП) на базе программных продуктов «1С: ERP Управление предприятием 2» и «1С: Управление холдингом».

18 ноября 2019 года Группа «Борлас» по итогам открытого конкурса признана головным исполнителем работ (соисполнители: Компании «Аксиома» и «Гигабайт») по созданию КИС УРП для АО «Гознак».

Проект предполагает комплексную автоматизацию ключевых бизнес-процессов АО «Гознак»: оперативный учет и оперативное планирование производства и закупок, складской учет и казначейские операции.

Кроме того, предполагается интеграция с локальными информационными системами филиалов «Гознака».

В рамках проекта планируется автоматизировать дирекцию АО «Гознак», а также 8 филиалов предприятия:

Московский монетный двор;

Московскую печатную фабрику;

Московскую типографию «Гознак»;

Санкт-Петербургскую бумажную фабрику;

Санкт-Петербургский монетный двор;

Пермскую печатную фабрику;

Краснокамскую бумажную фабрику;

Научно-исследовательский институт.

КИС УРП будет создана на базе типовых программных решений фирмы 1С: «1С:ERP Управление предприятием 2» и «1С: Управление холдингом» и, таким образом, будет отвечать требованиям стратегии импортозамещения. При этом проект станет одним из крупнейших внедрений программного продукта «1С: ERP Управление предприятием 2».

В настоящее время, в рамках первого этапа проекта, выполняются работы по уточнению функциональных и технических требований. До конца 2020 года планируется выполнить основную часть работ по проектированию и разработке КИС УРП, в 2021 и 2022 годах будет выполняться тиражирование КИС УРП в филиалах АО «Гознак».

Данный проект является первым в программе проектов по созданию КИС УРП, составляющих основу цифровой трансформации АО «Гознак». В дальнейшем функционал КИС УРП будет существенно расширен за счет автоматизации финансового учета и бюджетирования, бухгалтерского и налогового учета, автоматизации планирования и учета кадров, затрат на персонал.

Конечная цель программы проектов - повышение эффективности деятельности АО «Гознак» путем автоматизации и унификации бизнес-процессов в рамках единой модели управленческого учета.

6 декабря прошло стартовое совещание Управляющего комитета проекта, на котором были рассмотрены вопросы инициации и старта проекта.

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Гознак» Юрий Павлов отметил: «Мы всегда уделяли большое внимание повышению эффективности бизнеса. Технологическое развитие и цифровизация – действенные инструменты достижения этой цели. Поэтому, создание централизованной информационной системы управления через совершенствование и автоматизацию ключевых бизнес-процессов АО «Гознак» является одним из наших приоритетов. К организации этого проекта мы подходили тщательно, на протяжении длительного времени формируя соответствующие требования к потенциальному исполнителю и надеемся, что опыт и квалификация специалистов Группы «Борлас» и соисполнителей позволят всем нам успешно справиться с поставленной задачей».

«Наша компания имеет богатый проектный опыт в области автоматизации крупных промышленных предприятий. На протяжении многих лет мы работаем в направлении внедрения ERP систем. Этот проект, безусловно, важен и интересен и для заказчика, и для нас. Мы осознаём свою ответственность, как головного исполнителя и приложим все усилия для достижения ожидаемых результатов», – подчеркнул Президент Группы «Борлас» Алексей Ананьин.