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«Айтеко» построила дата-центр для «Гознака»

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие центра обработки данных «Гознака», в создании которого принимала участие компания «Айтеко». На церемонии присутствовали генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук, президент «Айтеко» Шамиль Шакиров, управляющий директор филиала компании Uptime Institute в России и СНГ Алексей Солодовников. Дата-центр расположен в исторической части Санкт-Петербурга, на набережной Фонтанки.

Компания «Айтеко» в 2018 г. выиграла открытый конкурс на реализацию проекта по созданию ЦОДа «Гознака» вместимостью до 470 стойко-мест на территории Санкт-Петербургской бумажной фабрики. На сегодняшний день «Айтеко» занимает четвертое место в рейтинге крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews) и имеет колоссальный опыт в реализации подобных проектов.

Проект включал переоборудование помещений фабрики, оснащение их инженерной инфраструктурой и сертификацию дата-центра в Uptime Institute по процедуре Tier Certification of Constructed Facility по уровню Tier III.

«Сегодня Санкт-Петербургская бумажная фабрика, история которой началась еще в начале 19 века — один из крупнейших мировых производителей защищенных и промышленных видов бумаги. Фабрика действующая и, конечно, это был ответственный и важный для нас проект, исполнение которого было приправлено ограничениями во время пандемии. Честно скажу, это была задача, с которой мы ранее не сталкивались — гораздо сложнее, чем гринфилд-проекты. Тем не менее, сейчас мы с вами на открытии этого уникального ЦОД! Хочу также отметить глубоко профессиональный подход заказчика и понимание предмета, которые помогли нам реализовать проект в полном объеме», — сказал президент компании «Айтеко» Шамиль Шакиров.

Дмитрий Степанов

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