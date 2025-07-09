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Шакиров Шамиль
УПОМИНАНИЯ
Шакиров Шамиль и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Валентин 235 3
|Надеин Андрей 16 3
|Нуралиев Борис 291 2
|Аитов Тимур 197 2
|Бобровников Борис 104 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Кожевников Дмитрий 17 2
|Сапронов Александр 5 2
|Дуков Антон 4 2
|Греф Герман 452 1
|Хасис Лев 105 1
|Попов Сергей 141 1
|Эйгес Павел 102 1
|Генс Георгий 76 1
|Носов Игорь 14 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Варламов Кирилл 40 1
|Тормасов Александр 9 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Ананьин Алексей 84 1
|Соколов Андрей 18 1
|Афанасьев Михаил 13 1
|Краснов Михаил 84 1
|Комлев Николай 105 1
|Прянишников Николай 308 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Эскин Сергей 38 1
|Попов Григорий 24 1
|Газизов Камиль 67 1
|Врацкий Андрей 146 1
|Шмулевич Марк 88 1
|Корнильев Кирилл 64 1
|Гизатуллин Олег 16 1
|Трачук Аркадий 18 1
|Москалев Дмитрий 6 1
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
|Усманов Алишер 301 1
|Забежинский Леонид 2 1
|Маримонт Ефим 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11327 2
|Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 411 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 202 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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