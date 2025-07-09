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Шакиров Шамиль


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 На медиарынке Центральной Азии появилось новое коммуникационное агентство с фокусом на ИТ-компаниях 1
10.08.2022 Названы 20 самых богатых ИТ-шников России 1
03.06.2021 «Айтеко» построила дата-центр для «Гознака» 1
19.02.2021 100 тыс. сотрудников «Росатома» установят малоизвестный мессенджер, связанный с президентом «Ай-теко» 1
28.05.2018 Сбербанк создает сервисы на российской ОС Sailfish 1
02.04.2018 Сбербанк и «Ай-Теко» выводят на рынок облачную платформу SberCloud 1
16.10.2015 «РТ-Информ» совместно с ФРИИ и «Ай-Теко» запускает в России акселератор для ИБ-стартапов 1
07.10.2014 Пятая часть бизнеса «Ай-Теко» выведена в отдельную консалтинговую компанию 2
07.10.2014 «Витте Консалтинг» — новый бренд «Ай-Теко» по управлению активами 1
04.03.2014 Создан наблюдательный совет особой экономической зоны «Иннополис» 1
17.04.2013 «Ай-Теко» будет развивать направления сервиса и аутсорсинга под брендом «Сервионика» 1
11.04.2013 Топ-менеджер SAP СНГ возглавил отделение консалтинга в «Ай-Теко» 1
12.11.2012 Интеграторы и вендоры разработали стратегию развития ИТ-отрасли России 1
05.09.2011 «Ай-Теко» предложила использовать RFID для учета основных средств 1
23.05.2011 «Ай-Теко» выросла на 17% 1
23.04.2007 Москва: ведущий эксперт по обеспечению бесперебойности бизнеса поделится опытом 1
10.11.2006 "Ай-Теко" открыла новые сервисные подразделения 1
09.04.2004 Аутсорсинг: от дешевого кодирования к сложным ИТ-процессам 1
09.04.2004 Аутсорсинг: от дешевого кодирования к сложным ИТ-процессам 1
04.02.2004 Шамиль Шакиров: Проектный бизнес сравним с джазовой импровизацией 1
27.11.2003 В «НР Россия» новый гендиректор 1
26.02.2003 Хорошие перспективы на рынке системной интеграции – итоги года i-Teco 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Шакиров Шамиль и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 21
Крок - Croc 1787 4
SAP SE 5352 3
HP Inc. 5724 3
Айтеко Бизнес Консалтинг 12 3
Microsoft Corporation 24930 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 468 2
8557 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 2
Айтеко - Витте Консалтинг 27 2
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 2
Намип МНПП - НАМИП Отраслевые решения 35 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Ростелеком 10024 1
Cisco Systems 5168 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3262 1
Meta Platforms - Facebook 4480 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Intel Corporation 12350 1
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Lenovo Motorola 3509 1
McKinsey & Company Int 256 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 515 1
MONT - МОНТ 158 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 456 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 142 1
Т1 Сервионика - Servionica 264 1
ESG - Enterprise Strategy Group 246 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 227 1
TietoEVRY - Tieto 140 1
Ростех - РТ-Информ 141 1
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 598 1
Открытые технологии 707 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 28 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 325 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7755 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
КазМунайГаз АНПЗ - Атыраусский НПЗ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод 7 2
Газпром ПАО 1377 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 258 1
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 12 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Ак Барс Банк 274 1
Merrill Lynch 433 1
101Hotels.com 456 1
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12208 3
Федеральное казначейство России 1826 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3378 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2766 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2060 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5091 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 592 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 327 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 328 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69199 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21249 7
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30845 5
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ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1309 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14000 4
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7128 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11985 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1128 2
МПС - Международные платежные системы 146 2
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7816 2
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1574 1
OpenStack 515 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 414 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53891 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1116 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2939 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8988 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7715 1
Oracle Java - язык программирования 3176 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 288 2
Ventix ABB 2 2
Apple iOS 8019 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 886 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 931 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1144 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 1
HP Certified - HP Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - HP ServiceOne - HP PartnerOne 43 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 41 1
Unlimited Production - eXpress.ms 22 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1459 1
Макаров Валентин 235 3
Надеин Андрей 16 3
Нуралиев Борис 291 2
Аитов Тимур 197 2
Бобровников Борис 104 2
Ершова Элеонора 67 2
Кожевников Дмитрий 17 2
Сапронов Александр 5 2
Дуков Антон 4 2
Греф Герман 452 1
Хасис Лев 105 1
Попов Сергей 141 1
Эйгес Павел 102 1
Генс Георгий 76 1
Носов Игорь 14 1
Минниханов Рустам 118 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Варламов Кирилл 40 1
Тормасов Александр 9 1
Солодовников Алексей 20 1
Ананьин Алексей 84 1
Соколов Андрей 18 1
Афанасьев Михаил 13 1
Краснов Михаил 84 1
Комлев Николай 105 1
Прянишников Николай 308 1
Щепилов Евгений 36 1
Эскин Сергей 38 1
Попов Григорий 24 1
Газизов Камиль 67 1
Врацкий Андрей 146 1
Шмулевич Марк 88 1
Корнильев Кирилл 64 1
Гизатуллин Олег 16 1
Трачук Аркадий 18 1
Москалев Дмитрий 6 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
Усманов Алишер 301 1
Забежинский Леонид 2 1
Маримонт Ефим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150672 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44506 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18007 2
Россия - Крайний Север 298 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17614 1
Казахстан - Республика 5686 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2929 1
Сингапур - Республика 1877 1
Индия - Bharat 5574 1
Израиль 2762 1
Африка - Африканский регион 3528 1
Ближний Восток 2994 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1746 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Украина 7692 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1544 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1564 1
Малайзия 877 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1458 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 752 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 891 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52736 1
Европа 24442 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Белиз 72 1
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 49 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 38 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 493 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53127 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49660 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8032 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14332 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5634 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9344 4
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2521 2
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Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1221 2
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NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 214 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4112 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 966 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25022 1
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