Названы 20 самых богатых ИТ-шников России

Первые строчки рейтинга самых богатых ИТ-шников России заняли основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский с активами на 110,7 млрд руб. и создатель разработчика систем для управления предприятием «1С» Борис Нуралиев, чье состояние оценивается в 101,8 млрд руб. На третьей строчке рейтинга разместился владелец группы «Ланит» Филипп Генс с 99,8 млрд руб.



В первой тройке

Первую строчку рейтинга ИТ-миллиардеров России по состоянию на 1 января 2022 г., который составил портал Tadviser, занял основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Его активы оценили на уровне 110,7 млрд руб.

Второе место в топ-20 богатейших ИТ-шников занял основатель «1С» и владелец контрольного пакета компании Борис Нуралиев со 101,8 млрд руб. Компания разрабатывает системы для управления предприятием.

Третье место досталось Филиппу Генсу, который владеет группой «Ланит» и «Кодом безопасности» – его активы оценили в 99,8 млрд руб. Группа «Ланит» объединяет компании в области ИТ-интеграции и дистрибуции электроники и софта, а «Код безопасности» разрабатывает аппаратные и программные средства защиты.

Яхты, самолеты , недвижимость, земельные участки и другое личное имущество составители ИТ-рейтинга не оценивали

При оценке состояния аналитики учитывали акции и доли предпринимателей в ИТ-компаниях, принадлежащие им на начало 2022 г. Публичные компании оценивали по рыночной капитализации, непубличные – по нижней границе, учитывая доступные финансовые показатели, структуру и специфику бизнеса. Предметы роскоши, типа яхт и самолетов, недвижимость, земельные участки и другое личное имущество не оценивалось.

В первой десятке

Четвертую строчку рейтинга миллиардеров занял Игорь Боровиков, владелец 50,8% в системном интеграторе и дистрибуторе Softline с 52,5 млрд руб.. За ним расположились совладельцы дистрибутора «Мерлион» (включая «Ситилинк») Алексей Абрамов, Олег Карчев и Владислав Мангутов. Каждому из совладельцев, в отношении которых в феврале 2022 г. закрыли уголовное дело, принадлежит треть акций в пакете, активы оценены в 41,9 млрд руб. Полностью российскими компаниями «Мерлион» и «Ситилинк» стали в июле 2022 г.

Активы бизнесменов, не связанные с ИТ, в рейтинге не учитывались. Изображение: Tadviser.ru

В десятку также попал Алишер Усманов с состоянием в 40,6 млрд руб. Ему через «ЮэСэМ Технологии» принадлежит 50% в компании-операторе системы маркировки России ЦРПТ и «Инвенте», часть ИТ-активов, выделенных из «ИКС Холдинга» в результате сделки с Антоном Черепенниковым в марте 2022 г.

Девятая строчка оказалась у Анатолия Карачинского, ИТ-состояние которого аналитики оценили в 26,03 млрд руб.. Однако в июне 2022 г. он оказался в санкционном списке США и его доля в системном интеграторе IBS была распределена между тремя топ-менеджерами компании: ее получил Леонид Забежинский, Лев Дроздов и Григорий Кочаров.

Десятку замкнул владелец системного интегратора «Крок» Борис Бобровников с 24,9 млрд руб..

Во второй десятке

В рейтинг ИТ-миллиардеров также попал совладелец ИБ-компании Positive Technologies Юрий Максимов, которому принадлежит 47% компании (24,8 млрд.руб.).

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На 12 и 15 строчке расположились совладельцы «Марвел Дистрибуции» Владимир Корнев и Алексей Мельников (24,8 и 20,2 млрд руб. соответственно). До 18 марта 2022 г. компания была зарегистрирована в офшорной зоне в Белизе, но сейчас является полностью российской.

13-14 места вдвоем заняли совладельцы дистрибутора OCS Ефим Маримонт и Максим Сорокин, состояние которые оценили в 20,9 млрд руб. За ними следует Шамиль Шакиров – владелец 75% акций «Айтеко», занимающейся системной интеграцией.

17 строчку рейтинга получил Денис Фролов, имеющий доли в Группе «Систематика», «Русбитех Астра», «НПО Русбитех» (16,6 млрд руб.). Фактически же Фролов стал основным владельцем холдинга НКК (включая «Систематику») только весной 2022 г., хотя договоренность о сделке по его покупке с Леонидом Гольденбергом и Евгением Лачковым была достигнута еще в 2021 г., уточняют составители рейтинга.

За ним следует Сергей Мацоцкий, который владеет 50% в разработчике софта и интеграторе «ГС Инвест» (14,5 млрд руб.). Предпоследнее место в рейтинге досталось Сергею Уварову, владельцу 73% разработчика ПО «Тензор» (13,6 млрд руб.).

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Замыкает двадцатку богатейших ИТ-предпринимателей России Александр Калинин и его семья – им принадлежат доли в производителе вычислительной техники «Аквариус» и интеграторе «Смарт Технологии». В частности, сын Александра Калинина владеет 40% в последней компании.

Рейтинг ИТ-чиновников

Напомним, в июле 2022 г. CNews подготовил новый рейтинг доходов руководителей Минцифры и Роскмонадзора за 2021 г., в котором оцениваются доходы и имущество чиновников и их семей. Лидером рейтинга стал Дмитрий Ким, занявший в 2021 г. место замминистра связи и ставший куратором телекоммуникационной отрасли. За 2021 г. он заработал 119 млн руб.