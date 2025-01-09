Unlimited Production - eXpress.ms

eXpress (разработка ООО «Анлимитед Продакшен») – суперапп для бизнеса, который объединяет видеоконференции, мессенджер с тредами и каналами, мини-приложения SmartApps для онлайн-доступа к корпоративным системам и сервисам компании. Уникальный протокол коммуникации Федерация предоставляет возможность общения с коллегами как на доверенных корпоративных серверах, так и в публичном контуре. Федерация eXpress в 2024 году насчитывает более 1 100 000 пользователей.

Входит в реестр отечественного ПО и является полнофункциональной альтернативой MS Teams, Zoom, Skype for Business, Slack и других зарубежных продуктов. Единственный суперапп в классе «онлайн-коммуникации», который обладает сертификатом ФСТЭК России 4-го уровня доверия. Крупнейшие заказчики: РЖД, Росатом, Норникель.

erid: LjN8KHmXZ Рекламодатель: ООО «Анлимитед Продакшен» ИНН/ОГРН:7707374451 / 770701001 Сайт: https://express.ms/



