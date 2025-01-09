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Unlimited Production eXpress.ms

Unlimited Production - eXpress.ms

eXpress (разработка ООО «Анлимитед Продакшен») – суперапп для бизнеса, который объединяет видеоконференции, мессенджер с тредами и каналами, мини-приложения SmartApps для онлайн-доступа к корпоративным системам и сервисам компании. Уникальный протокол коммуникации Федерация предоставляет возможность общения с коллегами как на доверенных корпоративных серверах, так и в публичном контуре. Федерация eXpress в 2024 году насчитывает более 1 100 000 пользователей.

Входит в реестр отечественного ПО и является полнофункциональной альтернативой MS Teams, Zoom, Skype for Business, Slack и других зарубежных продуктов. Единственный суперапп в классе «онлайн-коммуникации», который обладает сертификатом ФСТЭК России 4-го уровня доверия. Крупнейшие заказчики: РЖД, Росатом, Норникель.

 

erid: LjN8KHmXZ Рекламодатель: ООО «Анлимитед Продакшен» ИНН/ОГРН:7707374451 / 770701001 Сайт: https://express.ms/
 
 


09.01.2025 Суперприложение для бизнеса eXpress доступно на устройствах под управлением ОС «Аврора» 1
Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2024 1
Market.CNews. ВКС-платформы 2024 1
Рынок видеоконференцсвязи 2024 1
27.05.2024 Сеть московских ресторанов перешла на отечественный корпоративный мессенджер 1
10.01.2024 Платформа eXpress стала членом ассоциации разработчиков «Руссофт» 1
10.03.2023 «Росатом» переходит с решений Polycom и Cisco на российское ПО 1
26.12.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров 2022 1
22.11.2022 У Zoom рухнула выручка из-за СВО на Украине 1
08.06.2022 Как мигрировать на российские ИБ-решения и обойтись без утечек 1
30.05.2022 Mont стала дистрибьютором корпоративного мессенджера eXpress 1
30.03.2022 8 российских корпоративных мессенджеров. Выбор CNews 1
28.03.2022 Чем в текущей ситуации заменить WhatsApp и Telegram? 1
09.03.2022 Чем в текущей ситуации заменить WhatsApp и Telegram? 1
15.11.2021 Компания eXpress.ms получила премию CNews AWARDS 2021 в номинации «Инновации в корпоративной мобильной разработке» 1
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
30.09.2021 Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
26.05.2021 Сергей Попов -

2020 год создал новые возможности для развития прорывных технологий и модернизации ИТ-инфраструктуры

 1
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 1
19.02.2021 100 тыс. сотрудников «Росатома» установят малоизвестный мессенджер, связанный с президентом «Ай-теко» 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Unlimited Production и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 6
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 5
Cisco Systems 5114 5
TrueConf - ТруКонф 397 4
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 4
Microsoft Corporation 24625 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
8213 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
VideoMost - ВидеоМост 274 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
ФОРС - Центр разработки 636 2
Poly - Plantronics 136 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
Хост ГК - HostVM 46 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 2
Код Безопасности 616 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Oracle Corporation 6688 1
NetApp - Network Appliance 636 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Huawei 3933 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Fortinet 387 1
Citrix Systems 812 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Казахмыс - Kazakhmys 51 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 2
Кофемания 51 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Газпром ПАО 1342 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Simple Group - Симпл 10 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 3
VK Teams 66 6
WhatsApp Messenger 1081 5
Microsoft Teams - MS Teams 547 5
Apple iOS 7809 4
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 4
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
Google Android 13994 3
Linux OS 9936 3
Microsoft Windows 15656 3
Apple - App Store 2890 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple macOS 2059 2
Rakuten Viber 627 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Postman - Samoware - Универсальный коммуникационный клиент 16 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 80 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Kaspersky OS 124 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Microsoft Skype 2067 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Врацкий Андрей 135 9
Попов Сергей 135 2
Гревцев Александр 31 2
Галкин Николай 104 2
Шальнов Олег 20 2
Климов Иван 24 2
Ежов Василий 42 2
Окунь Дмитрий 17 2
Заянц Илья 46 2
Анасенко Ирина 10 2
Бобрецов Сергей 12 2
Шикин Евгений 3 2
Груздев Антон 14 2
Абакумов Евгений 205 1
Одинцов Дмитрий 113 1
Макаров Валентин 220 1
Халяпин Сергей 82 1
Артемьев Тимур 34 1
Чистяков Александр 8 1
Фомичев Андрей 71 1
Кабаков Ярослав 59 1
Самойлова Елена 10 1
Иодковский Станислав 81 1
Ермаков Иван 27 1
Солодарь Мария 2 1
Шакиров Шамиль 21 1
Тутаев Михаил 47 1
Киселёв Андрей 12 1
Михайлова Марина 5 1
Верещагин Владимир 6 1
Забава Артем 4 1
Богатова Галина 7 1
Ткачева Ирина 2 1
Иванов Григорий 4 1
Шкварина Анастасия 1 1
Махова Ольга 6 1
Волкова Ирина 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 5
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Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
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CNews AWARDS - награда 519 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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