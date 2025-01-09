Unlimited Production eXpress.ms
eXpress (разработка ООО «Анлимитед Продакшен») – суперапп для бизнеса, который объединяет видеоконференции, мессенджер с тредами и каналами, мини-приложения SmartApps для онлайн-доступа к корпоративным системам и сервисам компании. Уникальный протокол коммуникации Федерация предоставляет возможность общения с коллегами как на доверенных корпоративных серверах, так и в публичном контуре. Федерация eXpress в 2024 году насчитывает более 1 100 000 пользователей.
Входит в реестр отечественного ПО и является полнофункциональной альтернативой MS Teams, Zoom, Skype for Business, Slack и других зарубежных продуктов. Единственный суперапп в классе «онлайн-коммуникации», который обладает сертификатом ФСТЭК России 4-го уровня доверия. Крупнейшие заказчики: РЖД, Росатом, Норникель.
erid: LjN8KHmXZ Рекламодатель: ООО «Анлимитед Продакшен» ИНН/ОГРН:7707374451 / 770701001 Сайт: https://express.ms/
Unlimited Production и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Врацкий Андрей 135 9
|Попов Сергей 135 2
|Гревцев Александр 31 2
|Галкин Николай 104 2
|Шальнов Олег 20 2
|Климов Иван 24 2
|Ежов Василий 42 2
|Окунь Дмитрий 17 2
|Заянц Илья 46 2
|Анасенко Ирина 10 2
|Бобрецов Сергей 12 2
|Шикин Евгений 3 2
|Груздев Антон 14 2
|Абакумов Евгений 205 1
|Одинцов Дмитрий 113 1
|Макаров Валентин 220 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Артемьев Тимур 34 1
|Чистяков Александр 8 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Самойлова Елена 10 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Ермаков Иван 27 1
|Солодарь Мария 2 1
|Шакиров Шамиль 21 1
|Тутаев Михаил 47 1
|Киселёв Андрей 12 1
|Михайлова Марина 5 1
|Верещагин Владимир 6 1
|Забава Артем 4 1
|Богатова Галина 7 1
|Ткачева Ирина 2 1
|Иванов Григорий 4 1
|Шкварина Анастасия 1 1
|Махова Ольга 6 1
|Волкова Ирина 6 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 7
|Gartner - Гартнер 3556 3
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
|Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
|LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 1
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