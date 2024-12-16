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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Комиссаров Владимир



16.12.2024 ИИ-платформа AutoFAQ поддерживает мессенджер eXpress  1
17.06.2024 Axoft начинает дистрибуцию супераппа для бизнеса eXpress в России 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Комиссаров Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Microsoft Corporation 24625 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Citrix Systems 812 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 3
SAP CIS - САП СНГ 854 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 3
АйТи 1365 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 3
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 3
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 3
Tonk - Тонк ГК 49 3
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 54 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 3
Инверсия - Инверсия НПФ 144 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 3
Белый Ветер Цифровой 256 3
Artwell - Артвелл 15 3
Развитие Бизнеса / Ру 81 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 3
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 3
Альфа-Банк 1769 3
ВкусВилл - Избёнка 156 3
Роснефть НК - нефтяная компания 514 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 3
Газпром нефть 618 3
Совкомбанк ПАО 256 3
Лента - Утконос 177 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
Возрождение - Коммерческий банк 346 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 3
OR Group - Обувь России 29 3
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 3
KupiVip - Приват Трэйд 82 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 3
Федеральное казначейство России 1772 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1942 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 361 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 134 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 3
Microsoft Windows 2000 8661 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 1
Натрусов Артем 284 3
Шадаев Максут 1009 3
Лысенко Эдуард 308 3
Богданов Кирилл 112 3
Садовенко Илья 65 3
Халин Дмитрий 55 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
Сыкулев Андрей 84 3
Реймер Денис 54 3
Мацоцкий Сергей 177 3
Орлик Сергей 83 3
Халяпин Сергей 82 3
Киселёв Алексей 60 3
Шевченко Владимир 146 3
Никуличев Андрей 43 3
Козырев Алексей 321 3
Усманов Артур 24 3
Скородумов Анатолий 65 3
Соколов Олег 51 3
Стрельцов Андрей 60 3
Опенышева Светлана 64 3
Авербах Владимир 126 3
Устюжанин Дмитрий 50 3
Растопшин Павел 46 3
Скачков Юрий 51 3
Кравченко Константин 90 3
Висящев Андрей 64 3
Коротнев Константин 34 3
Кириллов Михаил 15 3
Соколов Михаил 29 3
Ушаков Михаил 33 3
Козлов Михаил 174 3
Карпенко Дмитрий 31 3
Разумовский Дмитрий 121 3
Меднов Сергей 124 3
Еремеев Сергей 25 3
Члек Сергей 25 3
Ведехин Игорь 28 3
Прохоров Фёдор 83 3
Юсупов Ренат 116 3
Россия - РФ - Российская федерация 144219 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 3
Европа Восточная 3075 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 3
Россия - ЦФО - Калужская область 979 3
Россия - УФО - Тюменская область 1141 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 3
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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