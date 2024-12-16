Комиссаров Владимир
|16.12.2024
|ИИ-платформа AutoFAQ поддерживает мессенджер eXpress 1
|17.06.2024
|Axoft начинает дистрибуцию супераппа для бизнеса eXpress в России 1
|10.11.2014
|CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
|06.11.2014
|Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
|31.10.2014
|Будущее ИТ в России под вопросом 1
Комиссаров Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 284 3
|Шадаев Максут 1009 3
|Лысенко Эдуард 308 3
|Богданов Кирилл 112 3
|Садовенко Илья 65 3
|Халин Дмитрий 55 3
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
|Сыкулев Андрей 84 3
|Реймер Денис 54 3
|Мацоцкий Сергей 177 3
|Орлик Сергей 83 3
|Халяпин Сергей 82 3
|Киселёв Алексей 60 3
|Шевченко Владимир 146 3
|Никуличев Андрей 43 3
|Козырев Алексей 321 3
|Усманов Артур 24 3
|Скородумов Анатолий 65 3
|Соколов Олег 51 3
|Стрельцов Андрей 60 3
|Опенышева Светлана 64 3
|Авербах Владимир 126 3
|Устюжанин Дмитрий 50 3
|Растопшин Павел 46 3
|Скачков Юрий 51 3
|Кравченко Константин 90 3
|Висящев Андрей 64 3
|Коротнев Константин 34 3
|Кириллов Михаил 15 3
|Соколов Михаил 29 3
|Ушаков Михаил 33 3
|Козлов Михаил 174 3
|Карпенко Дмитрий 31 3
|Разумовский Дмитрий 121 3
|Меднов Сергей 124 3
|Еремеев Сергей 25 3
|Члек Сергей 25 3
|Ведехин Игорь 28 3
|Прохоров Фёдор 83 3
|Юсупов Ренат 116 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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