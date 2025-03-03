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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ведехин Игорь


03.03.2025 Группа Rubytech — крупнейший игрок рынка инфраструктуры высоконагруженных систем 1
22.08.2024 Группа Rubytech и разработчик веб-сервера Angie объединяют ресурсы и экспертизу для развития продуктов 1
03.03.2023 Сергей Мацоцкий продал свою долю в «ГС-Инвест» менеджменту холдинга 1
29.12.2021 Холдинг Мацоцкого получает долю в компании «Ростелекома» и Yadro 2
15.12.2021 SberCloud и Rubytech объявили о партнерстве 1
07.06.2021 Российская вычислительная платформа Мацоцкого «Скала-Р» стала отдельным бизнесом 1
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 1
13.10.2020 Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард 1
17.07.2020 Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком 2
15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ 2
14.07.2020 Как «президентские льготы» повлияют на российский ИТ-рынок? Опрос CNews 1
30.06.2020 Ушедший из IBS Сергей Мацоцкий объявил о создании новой компании под странным именем 1
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 3
01.02.2017 Stack Group: две трети запросов на размещение ИТ-инфраструктуры в облаке связаны с ИБ 1
08.06.2016 IBS представила серию специализированных ПАК «Скала-СР» для высоконагруженных СУБД и аналитических систем 1
24.05.2016 Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются 1
18.05.2016 Игорь Ведёхин - Сегодня компания не выживет, копируя бизнес-модель соседа 30
18.03.2016 Mellanox Technologies презентовала на российском рынке 100G Ethernet коммутатор Spectrum 1
01.10.2015 IBS и Huawei расширяют сотрудничество в банковской отрасли 1
22.05.2015 Альянс российских ИТ-компаний создал отечественный аппаратно-программный комплекс стоимостью от $140 тыс. 1
25.11.2014 IBS разработала методику оценки рисков при использовании иностранного ПО 3
21.11.2014 ИКТ в госсекторе: что год грядущий нам готовит 2
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
02.12.2013 Облачные технологии: будущее наступило 1
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1

Публикаций - 29, упоминаний - 66

Ведехин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 23
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 93 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 198 10
Microsoft Corporation 24688 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 8
Ростелеком 9770 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 240 6
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 6
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 337 6
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 23 6
IBS - ИБС экспертиза 156 6
VK - Mail.ru Group 3459 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 403 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 5
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 5
Artwell - Артвелл 15 5
Развитие Бизнеса / Ру 81 5
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4926 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 4
Citrix Systems 814 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 673 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 4
Tonk - Тонк ГК 49 4
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 4
Белый Ветер Цифровой 256 4
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 226 4
SAP SE 5290 3
Yandex - Яндекс 7453 3
8282 3
Oracle Corporation 6714 3
Крок - Croc 1777 3
Код Безопасности 626 3
SAP CIS - САП СНГ 854 3
АйТи 1374 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 6
Газпром нефть 623 6
Citi - Citibank - Ситибанк 319 6
ГПБ - Газпромбанк 1090 5
Роснефть НК - нефтяная компания 514 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 5
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 4
KupiVip - Приват Трэйд 81 4
Альфа-Банк 1779 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 4
ПСБ - Промсвязьбанк 854 4
Совкомбанк ПАО 258 4
Лента - Утконос 177 4
Mary Kay - Мэри Кэй 104 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 4
OR Group - Обувь России 29 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 4
Газпром ПАО 1346 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2400 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 3
Возрождение - Коммерческий банк 346 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 3
ВкусВилл - Избёнка 160 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 2
НСПК - Национальная система платежных карт 821 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 207 2
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
Почта России ПАО 2120 1
Связной ГК 1372 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
О2О Холдинг 56 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 12
Федеральное казначейство России 1785 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2729 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2531 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 317 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2189 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4998 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2761 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3296 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4183 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1221 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1802 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1406 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 674 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15846 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11137 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31030 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6154 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11468 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20781 7
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1011 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13311 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9454 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6662 6
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1451 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4437 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2796 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7482 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12610 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11695 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5813 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20908 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25561 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5323 4
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1764 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10177 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1472 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4039 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2169 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8105 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24321 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12123 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5369 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1131 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6431 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7704 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1082 4
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 535 2
DEPO Computers - Depo Storm 70 2
Linux OS 10040 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1609 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3248 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 589 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 327 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Diasoft Flextera 57 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
ФНС РФ ЦОД 28 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 28 1
Microsoft Office Online 31 1
TmaxSoft Tibero DBMS 44 1
Новые облачные технологии - МойОфис 790 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 16 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1088 1
Nvidia Tesla GPU 156 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 523 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1435 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1337 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 213 1
Intel Solutions for Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre 31 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 130 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Мацоцкий Сергей 177 15
Шадаев Максут 1018 6
Шевченко Владимир 147 6
Козлов Михаил 174 6
Серебряков Виктор 46 6
Гуральников Сергей 164 6
Строкович Антон 53 5
Шевченко Евгений 60 5
Козырев Алексей 322 5
Усманов Артур 24 5
Соколов Олег 51 5
Стрельцов Андрей 60 5
Скачков Юрий 51 5
Кравченко Константин 90 5
Меднов Сергей 124 5
Прохоров Фёдор 83 5
Чучелов Андрей 44 5
Громов Иван 102 5
Бетсис Павел 100 5
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 5
Пирогов Алексей 29 5
Гусев Владимир 23 5
Иншаков Дмитрий 50 5
Вихорев Сергей 15 5
Коваленко Антон 28 5
Апурин Николай 11 5
Маградзе Ираклий 6 5
Реймер Денис 54 4
Карачинский Анатолий 93 4
Стуров Дмитрий 33 4
Быстров Константин 24 4
Лысенко Эдуард 308 4
Богданов Кирилл 112 4
Садовенко Илья 65 4
Халяпин Сергей 82 4
Никуличев Андрей 43 4
Опенышева Светлана 64 4
Авербах Владимир 126 4
Устюжанин Дмитрий 50 4
Соколов Михаил 29 4
Россия - РФ - Российская федерация 145709 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7520 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17508 5
Европа Восточная 3080 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1234 5
Россия - УФО - Тюменская область 1168 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 609 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область 573 5
Россия - ЦФО - Калужская область 988 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 617 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 693 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 506 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 859 4
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1898 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17159 2
Азия - Азиатский регион 5563 2
Россия - УФО - Челябинская область 1234 2
Европа 21817 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Нидерланды 3532 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 72 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 1
Япония 13312 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3131 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 861 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 384 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 827 1
Америка Латинская 1818 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1121 1
Америка Южная 854 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5800 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4873 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13689 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8601 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3223 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2943 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6006 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16429 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3134 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7673 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5470 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5122 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5879 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9920 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4173 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2506 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7012 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1645 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11027 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5005 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 2
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ММБ - малый бизнес и микробизнес 945 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2138 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 279 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 355 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 57 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 224 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1969 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10016 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 157 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 2
Руспрофайл 3 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3229 5
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ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 338 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
МЭИ - Московский энергетический институт 146 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 121 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2028 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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