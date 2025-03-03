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Ведехин Игорь
Ведехин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Мацоцкий Сергей 177 15
|Шадаев Максут 1018 6
|Шевченко Владимир 147 6
|Козлов Михаил 174 6
|Серебряков Виктор 46 6
|Гуральников Сергей 164 6
|Строкович Антон 53 5
|Шевченко Евгений 60 5
|Козырев Алексей 322 5
|Усманов Артур 24 5
|Соколов Олег 51 5
|Стрельцов Андрей 60 5
|Скачков Юрий 51 5
|Кравченко Константин 90 5
|Меднов Сергей 124 5
|Прохоров Фёдор 83 5
|Чучелов Андрей 44 5
|Громов Иван 102 5
|Бетсис Павел 100 5
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 5
|Пирогов Алексей 29 5
|Гусев Владимир 23 5
|Иншаков Дмитрий 50 5
|Вихорев Сергей 15 5
|Коваленко Антон 28 5
|Апурин Николай 11 5
|Маградзе Ираклий 6 5
|Реймер Денис 54 4
|Карачинский Анатолий 93 4
|Стуров Дмитрий 33 4
|Быстров Константин 24 4
|Лысенко Эдуард 308 4
|Богданов Кирилл 112 4
|Садовенко Илья 65 4
|Халяпин Сергей 82 4
|Никуличев Андрей 43 4
|Опенышева Светлана 64 4
|Авербах Владимир 126 4
|Устюжанин Дмитрий 50 4
|Соколов Михаил 29 4
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 2
|Руспрофайл 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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