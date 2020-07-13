Как «президентские льготы» повлияют на российский ИТ-рынок? Опрос CNews

Владимир Путин предложил кардинально уменьшить налоги для ИТ-компаний, причем не временно, а бессрочно. За счет этого, как полагают в правительстве страны, должна вырасти привлекательность России как для отечественных, так и для иностранных разработчиков. Действенность этих мер может уменьшиться, если параллельно будут введены другие налоги, например — НДС на программное обеспечение. Кроме того, часть участников рынка считает, что список компаний, которые смогут воспользоваться льготами, слишком узок — ими смогут воспользоваться только разработчики. Своими прогнозами на развитие ситуации поделились участники опроса CNews.

Президент России Владимир Путин 23 июля в ходе обращения к россиянам предложил резко снизить налоги на доходы российских ИТ-компаний: ставку страховых взносов, начисляемых на фонд оплаты труда, уменьшить с текущих 14% до 7,6%, причем бессрочно, а ставку налога на прибыль — с 20% до 3%, тоже бессрочно.

За счет этого, по мнению президента, российская юрисдикция в налоговом плане станет привлекательней даже индийской и ирландской, известных своим низким уровнем ставок.

В целом меры, предложенные Владимиром Путиным, были встречены с одобрением ИТ-сообществом. Тем более, что по данным опроса ассоциации «Руссофт», в мае 2020 г. выручка отечественных разработчиков программного обеспечения сократилась почти вдвое, 42% респондентов заявили о грядущем сокращении штатов. А всего, по оценке Натальи Касперской, председателя правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», и Валентина Макарова, президента «Руссофта», страну могут покинуть в 2020-2021 гг. от 10 до 15 тыс. разработчиков.

Конечно, высказывались и другие мнения — и о недостаточности мер, и о том, что ими могут воспользоваться не те, кому они предназначены.

CNews выяснил, что думают о предложениях Владимира Путина руководители отечественных ИТ-компаний и о том, как еще можно было бы помочь отрасли. В силу специфики темы (все-таки идеи озвучивало первое лицо государства) и отсутствия нормативных документов (конкретные детали реализации властных инициатив в таких случаях важны как никогда) далеко не все опрошенные нами захотели публично делиться своими прогнозами, однако публикуемые ниже мнения создают картину настроения отечественной отрасли информационных технологий относительно предложенных нововведений и их влияния на развитие российского ИТ-рынка и процесса цифровой трансформации бизнеса.