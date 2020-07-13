Как «президентские льготы» повлияют на российский ИТ-рынок? Опрос CNews
Владимир Путин предложил кардинально уменьшить налоги для ИТ-компаний, причем не временно, а бессрочно. За счет этого, как полагают в правительстве страны, должна вырасти привлекательность России как для отечественных, так и для иностранных разработчиков. Действенность этих мер может уменьшиться, если параллельно будут введены другие налоги, например — НДС на программное обеспечение. Кроме того, часть участников рынка считает, что список компаний, которые смогут воспользоваться льготами, слишком узок — ими смогут воспользоваться только разработчики. Своими прогнозами на развитие ситуации поделились участники опроса CNews.
Президент России Владимир Путин 23 июля в ходе обращения к россиянам предложил резко снизить налоги на доходы российских ИТ-компаний: ставку страховых взносов, начисляемых на фонд оплаты труда, уменьшить с текущих 14% до 7,6%, причем бессрочно, а ставку налога на прибыль — с 20% до 3%, тоже бессрочно.
За счет этого, по мнению президента, российская юрисдикция в налоговом плане станет привлекательней даже индийской и ирландской, известных своим низким уровнем ставок.
В целом меры, предложенные Владимиром Путиным, были встречены с одобрением ИТ-сообществом. Тем более, что по данным опроса ассоциации «Руссофт», в мае 2020 г. выручка отечественных разработчиков программного обеспечения сократилась почти вдвое, 42% респондентов заявили о грядущем сокращении штатов. А всего, по оценке Натальи Касперской, председателя правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», и Валентина Макарова, президента «Руссофта», страну могут покинуть в 2020-2021 гг. от 10 до 15 тыс. разработчиков.
Конечно, высказывались и другие мнения — и о недостаточности мер, и о том, что ими могут воспользоваться не те, кому они предназначены.
CNews выяснил, что думают о предложениях Владимира Путина руководители отечественных ИТ-компаний и о том, как еще можно было бы помочь отрасли. В силу специфики темы (все-таки идеи озвучивало первое лицо государства) и отсутствия нормативных документов (конкретные детали реализации властных инициатив в таких случаях важны как никогда) далеко не все опрошенные нами захотели публично делиться своими прогнозами, однако публикуемые ниже мнения создают картину настроения отечественной отрасли информационных технологий относительно предложенных нововведений и их влияния на развитие российского ИТ-рынка и процесса цифровой трансформации бизнеса.
Владимир Елисеев, генеральный директор «Инфосистемы Джет»
Надо понимать, что внедряемые налоговые льготы спасут не весь ИТ-рынок, а только те компании, у которых не менее 90% выручки приходится на программное обеспечение. Конечно, для них эта инициатива значима — она сделает их услуги привлекательнее для клиентов, бизнес которых сильно пострадал и ударил в том числе по их платежеспособности и возможности внедрений ИТ-решений в целом. Однако надо также понимать, что это никоим образом не скажется на конкурентоспособности компаний-разработчиков внутри российского рынка, так как такие налоговые послабления и преимущества получат абсолютно все.
Олег Баранов, управляющий партнер компании «Неофлекс»
Снижение налогов всегда позитивно влияет на бизнес. Вопрос в том, какие налоги снижаются, и насколько существенное влияние окажет данное снижение.
Если говорить о снижении страховых взносов, то стоит учесть, что для их расчета в России применяется регрессивный подход. То есть, ставка 14% используется до определенного предела дохода сотрудника, если доходы выше, то ставка уменьшается. Так как в отрасли зарплаты довольно высокие, то эффективная ставка взносов в ИТ-компаниях обычно значительно ниже 14%. В компаниях-разработчиках ПО она может быть в районе 4–5%. Если ставка страховых взносов будет снижена с 14% до 7,6%, то эффективная ставка упадет примерно в 2 раза или на 2 процентных пункта.
Если говорить о компаниях, занимающихся разработкой ПО, то общие затраты в таких компаниях (исходя из предположения, что фонд оплаты труда — это примерно 60–70% от всех затрат) уменьшатся примерно на 1,5%. Много это или мало — 1,5%? Как оценить? Например, можно сказать, что данная мера на три четверти нивелирует отрицательный эффект от повышения НДС с 18 до 20%.
Еще имеет смысл сравнить уровень «зарплатных» налогов с другими странами. Например, у «Неофлекс» есть филиал в ЮАР. В этой стране эффективный НДФЛ, у нашей компании — порядка 25%, а страховые взносы — в районе 1,5%. То есть, в России ситуация будет примерно в 2 раза привлекательнее.
Что касается ставки налога на прибыль, то ее снижение с 20% до 3% — это действительно существенно. Несомненно, что для инвесторов юрисдикция с таким уровнем налога станет более привлекательной. То есть, в отрасль должны пойти дополнительные деньги.
С другой стороны, низкий налог на прибыль не стимулирует реинвестировать прибыль внутри компании. Парадоксально, но при высоком налоге компаниям выгоднее проинвестировать прибыль в развитие, а при низком у собственников велик соблазн вывести деньги из бизнеса.
Захотят ли собственники больше инвестировать, а не выводить прибыль? Это будет зависеть от совокупности факторов, и налоговая нагрузка — лишь один из них.
Кроме того, важно, чтобы возможный положительный эффект от снижения этих двух налогов не был уменьшен или полностью перечеркнут шагами по повышению других налогов. Я имею в виду появившуюся в прессе информацию о предложениях Минкомсвязи по введению НДС на программное обеспечение.
Игорь Ведехин, исполнительный директор компании Rubytech
Снижение страховых взносов — очень правильная инициатива государства, которая должна положительно отразиться на отрасли. Одну из основных затратных частей в плане финансов для ИТ-компаний составляет фонд оплаты труда. Сокращение начисляемых на него страховых взносов позволит высвободить ресурсы для развития и повышения технологических мощностей компаний.
Уверен, что эти инициативы положительно повлияют на ИТ-рынок России, и мы увидим рост числа отечественных разработчиков. И не так важно, откуда к ним придут заказчики — из России или из-за границы. Главное, чтобы и тем, и другим было комфортно работать в нашей стране и здесь же тратить заработанные деньги.
При этом я убежден, что нет связи между изменением темпа цифровой трансформации организаций и ростом числа компаний-разработчиков.
Галина Садовникова, заместитель гендиректора по экономическим вопросам, финансовый директор, «Крок»
Налоговые послабления — это всегда эффективный стимул и возможность направить имеющиеся средства на развитие компании. Но на данном этапе эти послабления учитывают только разработчиков софта, а остальные компании, занятые в комплексных проектах, не могут воспользоваться льготами. Если же критерии будут расширены, появится возможность повысить оплату труда перспективным кадрам, а, следовательно, и предотвратить отток профессионалов в сфере ИТ за рубеж, а также стать более конкурентными по сравнению с иностранными компаниями.
Для того, чтобы обеспечить стабильность в ИТ-сфере, необходимо предпринимать не отдельные действия, а формировать цельную благоприятную среду для развития бизнеса. Только если отрасль будет функционировать как единое целое, в ней будут рождаться по-настоящему инновационные идеи и решаться насущные для отрасли проблемы. Очень важно системно повышать престиж российской ИТ-сферы, а также поддерживать предпринимателей в желании инвестировать в отрасль.
Первоочередным действием в этом направлении должно стать расширение критериев, исходя из которых компания признается работающей в сфере информационных технологий, чтобы налоговые преференции касались не только разработчиков софта, как это происходит сейчас, но и тех игроков, кто оказывает полный спектр проектных услуг.
Следующим шагом может стать упрощение процедуры и расширение списка компаний, которые могут претендовать на получение кредитов на льготных условиях. Этот фактор является очень важным для развития бизнеса в ИТ.
И напротив — отмена льготного НДС на продажу иностранного ПО в худшую сторону скажется не только на отрасли ИТ, но и на всей экономике в целом, замедлив ее рост.
Увеличение ставки НДФЛ скажется в негативном ключе в первую очередь на ИТ-отрасли, которая традиционно характеризуется высококвалифицированными и высокооплачиваемыми специалистами. Повышенный НДФЛ станет дополнительной налоговой нагрузкой для компаний и усилит риск массовой эмиграции ценных кадров.
Георгий Лагода, заместитель генерального директора группы компаний «Программный Продукт»
Если где-то убыло, значит где-то еще прибудет и наоборот, — этот принцип под разными названиями проходят еще в школе. В своем выступлении Владимир Путин говорил о комплексном налоговом маневре для ИТ отрасли. В ответ на предложения Владимира Путина сократить ставку налога на прибыль для ИТ-компаний с 20% до 3%, Минцифры тотчас же выдвинуло предложение отменить льготный НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав пользования им по лицензии, — как раз в порядке компенсации упущенных доходов бюджета. Получается, налоговое послабление в одном месте пытаются компенсировать в другом. При этом Министерство предлагает предоставить субсидии лишь разработчикам российского софта, включенного в реестр отечественного ПО, то есть не всему рынку, а только пусть и широкому, но конечному набору разработчиков.
Уже сейчас слышны заявления, что предложение Минцифры перечеркнет все «президентские» льготы, повысит, а не снизит, налоговую нагрузку и платить за это придется как самим ИТ-компаниям, так и конечным потребителям: отмена льготного НДС будет означать рост стоимости ПО на российском рынке, как отечественного, так и иностранного.
Что касается методов стимулирования развития рынка, то, как мне кажется, у нас есть две ключевые проблемы: нехватка людей и отсутствие продуктового мышления.
Недавно Наталья Касперская направила в правительство письмо с прогнозами массовой эмиграции российских ИТ-специалистов в ближайшие два года. В письме указывались в основном экономические причины, но помимо экономики есть еще и социальные, и идеологические причины. Нужно сделать так, чтобы быть российским ИТ-специалистом было престижно. Если удастся просто обеспечить наплыв абитуриентов на инженерные специальности в вузы, задача будет уже более чем наполовину решена: инфраструктура поддержки разработчиков есть, и ее, по сути, больше, чем самих разработчиков. А если добавить к этому качественное изучение иностранных языков и стажировку в странах с развитыми технологиями, то вы получите профессионалов, которым будут завидовать во всем мире.
Тут же нужно решать и вторую проблему, сейчас большинство разработчиков мыслят категориями сервиса и продаж на внутреннем рынке, а не продуктов, которые можно реализовывать по всему миру. То есть, опять же нужно больше таких людей, как Волож, Галицкий, Брин, Дуров и другие. Нужно воспитывать и растить специалистов так, чтобы они хотели не просто кодить в офисе со свободным графиком, но захотели реализовать свои идеи, заражать ими других, сделать продукт, который бы понравился и был бы востребован во всем мире.