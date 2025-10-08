МКБ вместе с группой Rubytech формируют новую технологическую платформу для банковских систем

Группа Rubytech и ПАО «Московский Кредитный Банк» объявили о начале стратегического сотрудничества в сфере модернизации ИТ-инфраструктуры финансовых организаций и перехода к технологически независимым отечественным решениям нового поколения. В рамках форума «Финополис 2025» стороны подписали меморандум, определяющий ключевые направления партнерства.



Первым шагом стал запуск в МКБ программно-аппаратных комплексов динамической инфраструктуры Скала^р в рамках стратегической инициативы развития направления виртуальных рабочих мест (VDI). Обновленная инфраструктура VDI позволяет сотрудникам банка безопасно подключаться к корпоративным сервисам с любых устройств — ноутбуков, планшетов или стационарных ПК, при этом все данные и приложения обрабатываются в защищенных центрах обработки данных. Внедрение вертикально интегрированных отечественных решений позволит построить устойчивую, совместимую и безопасную ИТ-инфраструктуру. Такой подход снижает технологические и операционные риски, упрощает эксплуатацию за счёт единой архитектуры повышает уровень информационной безопасности банка.

В ближайшее время компании проведут серию тестовых испытаний продуктов вендора на площадках МКБ с фокусом на интеграцию решений в существующую ИТ-архитектуру, оценку совместимости с системами информационной безопасности и проверку экономической эффективности масштабирования. Эти испытания станут основой для дальнейшего расширения партнёрства — включая внедрение дополнительных модулей ПАК Скала^р для задач хранения данных, балансировки нагрузки и построения полностью технологически независимой ИТ-инфраструктуры.

«Планируемая модернизация VDI-инфраструктуры станет фундаментом для стратегического партнёрства и создаст условия для дальнейшего масштабирования услуг банка на базе полностью импортонезависимых продуктов. Совместная дорожная карта позволит Группе Rubytech оперативно учитывать новые тренды банковского сектора благодаря прямому доступу к информации из первых рук», — отметил Николай Ульянов, Заместитель Председателя Правления.

«Для Группы Rubytech партнерство с МКБ — это возможность реализовывать совместные проекты с одним из лидеров финансовой отрасли. Такое взаимодействие позволит нам ускорить разработку и внедрение продуктов, отвечающих специфике российских банков, и формировать практики, которые станут ориентиром для всего рынка», — отметил Игорь Ведёхин, СЕО Группы Rubytech.

