Группа Rubytech представила финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2025 года

«Группа Рубитех», компания, известная на рынке ИТ-инфраструктуры высоконагруженных систем (ИВНС) и в сегменте программно-аппаратных комплексов (ПАК), объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2025 г.

Выручка Группы за 6М 2025 г. составила 12,6 млрд руб., что на 23% выше показателя за 6М 2024 г. Рост был обусловлен опережающим увеличением продаж собственных продуктов, а также усилением бизнеса по созданию высоконагруженных инфраструктур с использованием решений сторонних производителей.

Скорректированная OIBDA* выросла до 1,5 млрд руб., увеличившись на 70% год к году (г/г).

OIBDAC** составила 1,3 млрд руб., увеличившись в 2,3х по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вслед за ростом скорректированной OIBDA и сокращением объёма капитальных затрат г/г.

NIC*** выросла до 1,3 млрд руб. (+2,3х г/г) благодаря увеличению масштабов бизнеса, снижению капитальных затрат, а также корректировке по программе долгосрочной мотивации менеджмента.

Игорь Ведёхин, СЕО Группы Rubytech:

«Мы видим устойчивый спрос на наши решения со стороны корпоративного сектора и государственных структур. Это подтверждает эффективность выбранной стратегии развития бизнеса с фокусом на производство программно-аппаратных комплексов и разработку технологий для высоконагруженных ИТ-систем. ИВНС — это не просто технологический фундамент, а ключ к стабильности и конкурентоспособности современного бизнеса. В условиях растущих объемов данных и требований к безотказной работе именно надежные и масштабируемые решения позволяют компаниям сохранять свои высокие позиции, а также адаптироваться к стремительным изменениям рынка. Сегодня перед менеджментом Группы стоит задача сохранить темпы роста и усилить первенство на рынке highload-инфраструктур, обеспечивая цифровой суверенитет России.

Придерживаясь намеченных целей развития, в первом полугодии 2025 года мы запустили программу технологического партнерства с российскими разработчиками ИИ-платформ и в рамках этой инициативы уже подписали первые стратегические соглашения о сотрудничестве с ИТ-компаниями – лидерами своих сегментов.

Наша компания продолжает активное развитие продуктовых линеек Машин Скала^р, сосредотачивая усилия на стратегических направлениях — технологиях для работы с большими данными, системах хранения и обработки информации, а также в области информационной безопасности. В текущих экономических условиях бизнес демонстрирует высокую адаптивность: гибко перестраивая бизнес-процессы и продуктовую стратегию, Группа Rubytech успешно реагирует на внешние вызовы».

Ключевые направления выручки:

ИТ-инфраструктура высоконагруженных систем (ИВНС) — основное направлением выручки Группы с долей 87% и включает в себя продажу собственных продуктов — программно-аппаратных комплексов (ПАК) под брендом «Скала^p» и лицензий на ПО, реализацию сторонних продуктов, а также профессиональные ИТ-услуги, сервис и техническую поддержку.

Направление ИВНС выросло на 29% г/г, до 10,9 млрд руб., преимущественно благодаря росту направления «Собственные продукты» (+48% г/г) за счет:

· Роста продаж собственных программно-аппаратных комплексов «Скала^р» и соответствующих лицензий. В частности, реализации проектов по построению геораспределенных катастрофоустойчивых систем, а также систем эффективного управления данными;

· Перехода на полномасштабную реализацию ранее начатых проектов, а также увеличение мощности действующих инфраструктур заказчиков.

Группа сохраняет фокус на развитии направления собственных продуктов: его доля в общей выручке составила 47%, увеличившись на 7 п. п. г/г. Rubytech планирует и дальше наращивать долю собственных высокомаржинальных продуктов.

Направление информационной безопасности составило 11% от выручки и включало в себя реализацию сторонних продуктов, а также оказание профессиональных услуг в области информационной безопасности, в том числе построение защищённых ИТ-инфраструктур.

Выручка от направления информационной безопасности снизилась на (11%) г/г, до 1,3 млрд руб., в связи с сезонностью, а также смещением ряда контрактов на второе полугодие 2025 г.

Направление промышленной автоматизации, ориентированное на разработку инфраструктурных решений для поддержки управления производством, высокоточного моделирования и планирования в таких отраслях, как нефтепереработка, нефтехимия и производство удобрений, выросло на 34% г/г и составила 275 млн руб. По итогам 6М 2025 г. его доля в структуре выручки составила 2%.

На 30 июня 2025 г. Группа Rubytech имела чистую денежную позицию в размере 4,3 млрд руб., увеличившись на 33% к 31.12.2024 г.

Рост показателя обусловлен увеличением суммы денежных средств и их эквивалентов на 24% к концу 2024 г. при отсутствии кредитной нагрузки, что подтверждает финансовую устойчивость Группы и позволяет поддерживать высокие темпы роста бизнеса.

Релиз новых собственных продуктов

В первом полугодии 2025 г. Группа Rubytech существенно расширила линейку продуктовых решений, представив три ключевых программно-аппаратных комплекса, отвечающих растущим потребностям рынка в области цифровизации и искусственного интеллекта. Примерами таких продуктов являются:

· «Скала^р» Машина ИИ, которая позволяет развертывать и управлять ИИ-моделями и приложениями в корпоративной среде;

· Отраслевой комплекс для АСУ ТП промышленности и ТЭК, созданный в соответствии с концепцией Открытой АСУ ТП и обеспечивающий технологическую независимость критически важных объектов инфраструктуры;

· Машина контейнеризации приложений «Скала^р» МДИ.К, которая помогает организациям существенно сократить время развертывания современной микросервисной архитектуры до 2-3 месяцев против стандартных сроков самостоятельного построения.

Технологическое развитие

1Т(платформа «Сайбокс») и MTS AI (языковые модели Cotype Pro), что позволяет заказчикам конфигурировать решения под конкретные задачи из набора проверенных компонентов. Стратегическое развитие направлений хранения данных включает расширение возможностей S3-совместимых решений и создание архитектур для работы с большими данными Data Lakehouse. Технологическое развитие Группы сфокусировано на создании доверенной ИТ-инфраструктуры с применением принципов Secure by Design, что обеспечивает интеграцию механизмов информационной безопасности на всех этапах жизненного цикла продуктов.

Группа Rubytech активно развивает экосистему технологических партнерств, запустив программу интеграции российских ИИ-платформ с участием «Т1» (платформа «Сайбокс») и MTS AI (языковые модели Cotype Pro), что позволяет заказчикам конфигурировать решения под конкретные задачи из набора проверенных компонентов. Стратегическое развитие направлений хранения данных включает расширение возможностей S3-совместимых решений и создание архитектур для работы с большими данными Data Lakehouse.



Реализуемые компанией инициативы полностью соответствуют глобальным трендам внедрения ИИ-решений в корпоративные информационные системы, процессам импортозамещения критических информационных технологий и задачам цифровой трансформации российской экономики. Партнерство с Positive Technologies по разработке комплексных решений кибербезопасности демонстрирует приверженность компании концепции Secure by Design, которая применяется во всех Машинах Скала^р и обеспечивает защищенность на архитектурном уровне.

Технологические решения Группы Rubytech формируют основу для долгосрочного роста российских компаний в ИТ-сегменте, в том числе объектов критической информационной инфраструктуры и государственных организаций, обеспечивая достижение технологического суверенитета и устойчивость к внешним инфраструктурным рискам.

Примечания

* OIBDA скорр. - операционная прибыль до вычета амортизации основных средств, нематериальных активов, активов в форме права пользования и расходов по программе долгосрочной мотивации сотрудников, выраженной акциями, а также за вычетом акционерных расходов в связи с подготовкой к первичному публичному размещений акций.

** OIBDAC - операционная прибыль до вычета амортизации и обесценения основных средств и нематериальных активов и расходов по программе долгосрочной мотивации сотрудников, выраженной акциями, за вычетом капитализированных расходов, а также за вычетом акционерных расходов в связи с подготовкой к первичному публичному размещений акций.

*** NIC - чистая прибыль, увеличенная на амортизацию за вычетом капитализированных расходов.