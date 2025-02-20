Т1 Иннотех Сайбокс
|20.02.2025
|Как за 3 года перевести искусственный интеллект на отечественные технологии 1
|19.12.2024
|Как ML-платформа помогла банку сократить time to market ИИ-моделей в 3 раза 1
Т1 Иннотех и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2816 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5956 1
|Python PyTorch 47 1
|Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 523 1
|Red Hat OpenShift 133 1
|Apache Hadoop 432 1
|Microsoft SQL Server - MS SQL 1661 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|Безбогов Сергей 47 1
|Волков Иван 5 1
|Вотяков Сергей 4 1
|Голицын Сергей 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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