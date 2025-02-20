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Т1 Иннотех Сайбокс



20.02.2025 Как за 3 года перевести искусственный интеллект на отечественные технологии 1
19.12.2024 Как ML-платформа помогла банку сократить time to market ИИ-моделей в 3 раза 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Т1 Иннотех и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - Т1 Группа 265 2
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 27 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 105 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 72 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 48 1
Content AI - Контент ИИ 76 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1922 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2164 1
Oracle Corporation 6706 1
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2816 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5956 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5404 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5065 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3185 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3770 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4174 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 256 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13672 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66651 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 677 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3001 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 31 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 303 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1127 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 262 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 481 1
Искусственный интеллект - AGI - Artificial General Intelligence - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 74 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 546 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 96 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 785 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1631 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 458 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 269 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10277 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11441 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50931 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5328 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1902 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1715 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 907 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2186 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5302 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 433 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1972 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2147 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 397 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19578 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21267 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1141 1
Python PyTorch 47 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 523 1
Red Hat OpenShift 133 1
Apache Hadoop 432 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1661 1
Медведев Дмитрий 1655 1
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Волков Иван 5 1
Вотяков Сергей 4 1
Голицын Сергей 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 145281 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17125 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48252 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24233 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14458 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 820 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 73 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7027 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1582 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6732 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51360 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8537 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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