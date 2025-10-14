Разделы

Цифровизация
|

ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group расширят возможности ИИ в платформе по управлению данными

ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере разработки и реализации инновационных ИТ-решений, основанных на интеграции ИИ-решений ИТ-холдинга «Т1» с интеллектуальной платформой по управлению данными от DIS Group. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Компании намерены вместе создавать и развивать инновационные продукты, которые обеспечат организациям различных отраслей управление данными и повысят продуктивность работы с ними за счет искусственного интеллекта. Это станет возможно благодаря интеграции платформы по управлению данными AIDP от DIS Group с ИИ-решениями «Т1», такими как: сервис для решения оптимизационных задач, система для автоматизации анализа документации на базе ИИ (ИАД), платформа цифровых ассистентов и «Сайбокс» — платформы для полного цикла работы с моделями машинного обучения.

«Партнерство — важный шаг в развитии ИТ-решений на базе искусственного интеллекта в ключевых бизнес-процессах компаний. Объединив наши компетенции с экспертизой DIS Group, мы сможем предложить рынку решение, которое позволит клиентам получать из данных максимальную ценность — ускорять аналитику, оптимизировать процессы и повышать эффективность бизнеса. Для ИТ-холдинга «Т1» сотрудничество означает усиление технологической базы, возможность предлагать более комплексные и востребованные решения, а также потенциал для расширения присутствия на международных рынках», — отметил Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 ИИ» (ИТ-холдинг «Т1»).

CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России
Импортонезависимость

«Развитие долгосрочного сотрудничества с ИТ-холдингом «Т1» нацелено на получение синергии от создания интегрированных технологических решений по управлению данными. Такие решения призваны стать базой для эффективной работы современных организаций с учетом трендов и практики применения ИИ в бизнес-процессах. Расширение ИИ-возможностей в платформе AIDP ускорит предоставление качественных данных пользователям», — сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

Партнеры также планируют расширить совместное присутствие на международных рынках. В ряде стран СНГ компании намерены не только предлагать свои решения, но и обеспечивать их поддержку локальными ресурсами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Российский «чипмейкер №1» развернул производственную линию на постороннем заводе из-за повышенного спроса

CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России

Nvidia выпустила ПК «с производительностью как у дата-центра»

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще