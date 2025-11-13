ИТ-холдинг «Т1» представил первый отечественный ПАК для работы с «ИИ-Фабрикой Сайбокс»

В условиях роста киберугроз стремительно увеличивается дефицит безопасных программно-аппаратных комплексов (ПАК), которые могут работать с ИИ, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры. К 2030 г. ожидается увеличение объема рынка отечественных ПАК почти в 15 раз. В ответ на запрос рынка ИТ-холдинг «Т1» разработал ПАК «ИИ-Фабрика Сайбокс»» – готовую серверную стойку с модулями графических процессоров и предустановленной MLOps-платформой «Сайбокс». Прототип кросс-отраслевого вычислительного центра, работающего на надежном отечественном «железе», был представлен на форуме «Цифровые решения». Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В основе аппаратной части ПАКа – сервер МЛТ-С пятого поколения от российской ИТ-компании «Мультиллект». Современные процессоры осуществляют поддержку памяти DDR5 и технологии HBM, и – высокоскоростной шины PCIx5 и CXL, обеспечивают оптимальную производительность сервера, который соответствует техническим и качественным требованиям, предъявляемым объектами критической информационной инфраструктуры к такому типу оборудования. МЛТ-С поддерживает широкий спектр ПО и совместим с основными системами виртуализации. Сервер внесен в Единый реестр Минпромторга и сертифицирован для обработки и хранения данных, управления ИИ приложениями и поддержки критичной инфраструктуры.

Вместе с сервером бизнес получает программную экосистему для искусственного интеллекта от ИТ-холдинга «Т1». В комплект входит отечественная MLOps-платформа «Сайбокс», реализующая полный цикл создания и управления ИИ-приложениями — от подготовки данных до запуска ИИ-сервисов (документооборот, видеоаналитика, промышленная диагностика, планирование ремонтов). Через встроенный маркетплейс можно выбрать готовое решение либо быстро создать ИИ-агента с помощью no/low-code инструментария, что не требует от бизнеса наличия собственной команды разработки.

«Наше решение — это не набор разрозненных компонентов, а протестированный и готовый к работе комплекс, который позволяет бизнесу получать современный функционал искусственного интеллекта «из коробки»: от подготовки данных до обучения моделей и запуска ИИ-агентов. Серверная часть уже хорошо зарекомендовала себя в пилотных проектах в компаниях различных отраслей. Мы готовы масштабировать ИИ-фабрику как базовую платформу для цифровой трансформации объектов КИИ — от энергетики до транспорта. 70% предприятий планируют внедрять такие решения. Формат полностью российского решения повышает устойчивость бизнеса к внешним и внутренним рискам и ускоряет внедрение инновационных сервисов», — сказал Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1».