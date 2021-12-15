SberCloud и Rubytech объявили о партнерстве

Поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», компания SberCloud и ИТ-компания Rubytech заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества стороны займутся формированием и выводом на рынок ряда принципиально новых совместных продуктов и сервисов.

В ближайшее время заказчики Rubytech смогут воспользоваться всеми преимуществами передовой и безопасной облачной платформы SberCloud.Advanced. В частности, получат доступ к профессиональным сервисам для проектирования и создания облачной архитектуры, рефакторинга и миграции приложений в облако.

«Клиенты Rubytech, используя все возможности облачной платформы SberCloud.Advanced, смогут перейти с капитальных затрат на операционные, минимизировать затраты на поддержку и ФОТ сотрудников, занимающихся ею, так как мы в SberCloud будем держать все под контролем. Также они смогут ускорить вывод своих сервисов на рынок, легко и просто масштабировать свои ресурсы при необходимости — как в большую, так и в меньшую сторону. Соглашение предусматривает, в том числе, расширение партнерства наших компаний в будущем», – сказал генеральный директор компании SberCloud Евгений Колбин.

Партнерство сторон позволит Rubytech предоставить заказчикам высокопроизводительное и надежное облачное хранилище с возможностью обработки и анализа больших данных. Также в совместных планах сторон создание инновационных продуктов и предоставление на стороне Rubytech уникальной экспертизы технологического партнера ведущим отраслеобразующим предприятиям и государственным организациям.

«Наши заказчики — крупнейшие корпорации страны, банковские и государственные структуры — заинтересованы в доступе к публичным облакам, но по понятным причинам не могут использовать эту возможность, если такое облако находится не в юрисдикции России. Именно поэтому ИТ-компания Rubytech активно заинтересована в сотрудничестве с российскими провайдерами. Во многом это определяет нашу стратегию бизнеса на ближайший период: мы планируем занять заметную нишу и стать серьезным игроком на рынке облачных услуг», – отметил CEO Rubytech Игорь Ведехин.

Справка

SberCloud (ООО «Облачные технологии») — облачная экосистемная платформа Сбера. Компания предлагает широкую линейку инфраструктурных и платформенных облачных решений, а также инструменты для работы с искусственным интеллектом, базирующиеся на ресурсах суперкомпьютера «Кристофари» — самого мощного вычислительного кластера России. Информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Сбера, а также предоставляются внешним клиентам — компаниям, государственным организациям и физическим лицам.

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Облачная платформа SberCloud.Advanced насчитывает более 50 IaaS/PaaS облачных продуктов и предоставляет бизнесу все возможности современных облачных технологий — от автомасштабируемых виртуальных серверов до сервиса автоматизации развертывания, масштабирования и управления приложениями на основе Kubernetes, бессерверных вычислений, управляемых баз данных и сервисов анализа Big Data.

Rubytech — российская ИТ-компания, которая помогает крупнейшим корпорациям и государственным организациям определять вектор развития, опираясь на современную масштабируемую технологическую платформу.

Специализация компании: комплексные проекты по импортозамещению, системная интеграция, цифровая трансформация бизнеса, проектирование и внедрение центров обработки данных, создание корпоративных хранилищ, реализация сетевых решений, комплексное обеспечение информационной безопасности организации, а также мультимедиа и ситуационные центры. Кроме того, у компании есть собственный сервисный центр, оказывающий услуги по техническому сопровождению информационных систем и ИТ-инфраструктуры.

Заказчики Rubytech — государственные структуры и системообразующие компании: Федеральная налоговая служба, Центральный Банк, Министерство Финансов Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство труда и социальной защиты, ПАО «Газпром», ПАО «Ростелеком», АО «Газпромбанк», Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом» и другие крупнейшие российские корпорации.

В 2020 г. компания Rubytech вошла в рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020», в этом же году в составе ГК «ГС-Инвест» Rubytech была включена в ТОП-500 крупнейших компаний 2020 России по версии РБК.