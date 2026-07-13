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Индексная книга (каталог) CNews*
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CSU Colorado State University Университет штата Колорадо Колорадский университет

CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет

СОБЫТИЯ


13.07.2026 Wildberries ищет китайские механические руки с чувствительными пальцами для человекообразных роботов на складах 1
12.05.2025 Главу американского Управления по авторским правам уволили через два дня после заявления, что ИИ недопустимо обучать на данных, защищенных копирайтом 1
19.02.2025 Российские ученые создают самые точные в мире ядерные часы 1
05.06.2023 Государственные сайты США годами бесплатно рекламируют услуги хакеров 1
25.07.2022 Что общего между квантовой информацией и снежинками? 1
20.06.2022 Физики синтезировали графин — его пытались создать более 10 лет 1
15.12.2021 США в строжайшей тайне разработали систему онлайн-голосования, которая обернулась пшиком 1
20.11.2021 Безопасны ли наушники для детей? 1
27.10.2021 Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной 2
02.06.2021 Оптические антенны превращают любое тепло в энергию — подзарядиться можно даже от горячей плиты 1
18.01.2021 Konica Minolta представила IoT-платформу FORXAI для обработки фото и видео 1
13.04.2020 Хозяева трояна-шифровальщика выложили в Сеть военные секреты Boeing, Lockheed-Martin, Sikorsky 1
06.10.2018 Ученые обеспокоены возможным скорым изменением магнитных полюсов 1
24.05.2016 Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются 1
24.12.2015 Впервые в истории создан фотонный процессор, готовый к запуску в серию 1
30.03.2015 Клеопатре дали шанс выжить 1
28.05.2014 Учёные помогут парализованному сыграть на Чемпионате мира 1
25.10.2013 Аккумулятор из медной пены для смартфонов 3
07.10.2013 Вода в стратосфере играет ключевую роль в формировании климата 1
11.07.2013 Парадокс слабого Солнца разрешен в пользу жизни на Земле 1
11.07.2013 Бумажная тест-полоска обнаружит токсины в еде 1
05.07.2013 С МКС управляли наземным роботом 2
28.06.2013 Млечный Путь больше, чем считали ученые 1
02.04.2013 Из-за древнего астероида сгорел весь лес на земле 1
10.01.2013 Новая вакцина поможет предотвратить рак 1
18.12.2012 Роботов превратили в "думающую жидкость" 1
06.11.2012 Глобальное потепление и уровень моря: почему прогнозы ошибочны 1
09.10.2012 Нобелевка 2012: как управлять частицами в квантовом мире? 1
20.09.2012 Мелководье открыло ученым тайну цунами 1
21.08.2012 Ученые объяснили загадку эволюции мозга человека 1
21.08.2012 Найден новый "виновник" кислотных дождей 1
05.07.2012 Дешевый БПЛА получит сверхзвуковой двигатель 1
21.06.2012 Создан настольный рентгеновский лазер 1
24.11.2011 Горе от ума: неандертальцев погубил высокий интеллект 1
17.11.2011 Сенсация: на Аляске нашли бронзу неизвестного происхождения 1
01.11.2011 Летчик, бомбивший Ирак, станет первым космопилотом 1
08.07.2011 Остановится ли Гольфстрим? Страхи проверяются временем 1
06.06.2011 "Кеплер": Луна не является выбитым куском Земли 1
18.05.2011 Выбрана самая перспективная технология получения водорода 1
06.04.2011 Зарядку литий-ионных аккумуляторов радикально ускорили 1

Публикаций - 126, упоминаний - 132

CSU и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 5
9594 5
Галактика - Корпорация 1545 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HP Inc. 5883 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
CenTaur 30 2
1С - Bidzaar - Бидзаар 34 1
Unitree Robotics 27 1
RTDC Holdings - Russian Telecommunications Development Corporation - RTDMC - РТДМК - РТДК - Рашн Телекоммуникейшнз Девелопмент Корпорейшн 54 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Broadcom - VMware 2610 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10742 1
SAP SE 5601 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Intel Corporation 12811 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
Acronis - Акронис 489 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 1
Крок - Croc 1964 1
Konica Minolta 423 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 1
Honeywell 309 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
SanDisk 343 1
Snapchat 151 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 1
Fastwel - Фаствел 33 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Резонанс НПП 407 3
Volvo Cars 262 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 2
QinetiQ Group 57 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 1
101Hotels.com 456 1
JGR - Joe Gibbs Racing 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
NCI - National Cancer Institute - Национальный институт онкологии - Национальный институт рака США 16 1
First National Holdings 40 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Tesla Motors 461 1
Boeing 1031 1
Газпром нефть 725 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Blue Origin 29 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Lockheed Martin 777 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 18
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
U.S. Copyright Office - Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки 14 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
Демократическая политическая партия США 122 1
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 3 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 23
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 12
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 9
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HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 7
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Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 5
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 4
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 4
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 4
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 3
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 186 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 3
Микроскоп - Microscope 347 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 4
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 4
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 2
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 2
NASA Viking Orbiter 14 2
Linux OS 11533 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 2
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 2
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 1
Konica Minolta FORXAI 3 1
Pixabay 257 1
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 1
NASA SOFIA - Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy - Стратосферная обсерватория ИК-астрономии - телескоп SOFIA - FORCAST - Faint Object InfraRed Camera for the SOFIA Telescope 5 1
Cornell Caltech Atacama Telescope - CCAT - Cerro Chajnantor Atacama Telescope 2 1
ESA - CNES CALIPSO - Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations - CALIOP - Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization 11 1
Virgin Galactic - SpaceShipTwo - SS2 21 1
U.S. NVD - National Vulnerability Database - Национальная база данных уязвимостей 14 1
Аскон Компас-строитель - Аскон Компас-СПДС - Аскон Системы проектной документации для строительства 13 1
ИКС - Yadro - Raidix HPC 6 1
Voatz 1 1
NASA EUVE - NASA Extreme Ultraviolet Explorer - NASA EUVI - NASA Extreme Ultraviolet Imager - NASA SEE - NASA Solar Extreme Ultraviolet Experiment - NASA XPS - NASA Extreme Ultraviolet Photometer System - NASA UVIS - NASA Ultraviolet Imaging Spectrometer 19 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Microsoft Office 4170 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
Gray William - Грей Вильям 3 3
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 2
Begelman Mitchell - Бегельман Митчелл 2 2
Бутов Леонид 4 2
Horanyi Mihaly - Хораний Михали 2 2
Bednar Martin - Беднар Мартин 2 2
Klotzbach Philip - Клоцбах Филипп 2 2
Годин Олег 2 2
Bernstein Kerry - Бернштейн Керри 2 2
Esposito Larry - Эспосито Ларри 4 2
Nesbitt David - Несбитт Дэвид 3 2
Turnbull Margaret - Тернбалл Маргарет 2 2
Nagyvary Joseph - Надьвари Йозеф 2 2
Cleland Carol - Клеланд Кэрол 4 2
Bennett John - Беннет Джон 4 2
Jakosky Bruce - Джейкоски Брюс 2 2
Bartels Randy - Бартелс Рэнди 2 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Sagan Carl - Саган Карл 11 1
Castellanos Beltran - Кастелланос Белтран 1 1
Птицын Андрей 1 1
Mishchenko Michael - Мищенко Майкл 1 1
Popovic Milos - Попович Милос 1 1
Стоянович Владимир 1 1
Вишневский Евгений 4 1
Nicastro Fabrizio - Никастро Фабрицио 1 1
Горбунов Антон 3 1
Galinkin Jeffrey - Галинкин Джеффри 1 1
Gayle Brock - Брок Гэйл 1 1
Carter Ashton - Картер Эштон 7 1
Jackson Thomas - Джексон Томас 9 1
Боровников Борис 1 1
Stewart Glen - Стеварт Глен 1 1
Gray William - Грэй Уильям 1 1
Greene Tom - Грин Том 3 1
Tiscareno Matthew - Тискарено Мэттью 4 1
Allchin Jim - Олчин Джим 23 1
Baldwin Douglas - Болдуин Дуглас 1 1
Correll Nikolaus - Коррелл Николай 1 1
США - Колорадо 385 75
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 54
Земля - планета Солнечной системы 10865 35
США - Колорадо - Боулдер 84 31
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Солнечная система - Solar system 2569 14
США - Калифорния 4829 13
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
Европа 24964 8
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 8
Япония 13807 6
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 6
Франция - Французская Республика 8177 5
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 4
Колумбия - Республика 551 4
США - Колорадо - Денвер 122 4
Юпитер - планета Солнечной системы 557 4
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 4
Дания - Гренландия 145 4
Южная Корея - Республика 7052 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Индия - Bharat 5869 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 3
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 3
США - Калифорния - Сан-Диего 370 3
США - Юта 198 3
США - Калифорния - Беркли 286 3
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 3
Сатурн - планета Солнечной системы 136 3
Плутон - Харон (спутник) 61 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 2
Созвездие Гончие Псы - Canes Venatici 6 2
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 37
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 16
Зоология - наука о животных 2887 12
Физика - Physics - область естествознания 2940 9
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 9
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 8
Ботаника - Растения - Plantae 1167 8
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 6
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 6
Металлы - Медь - Copper 862 6
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 6
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 5
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 5
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 5
Геология - Ледник - Glacier 218 5
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 4
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 4
Молекула - Molecula 1102 4
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 4
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 530 4
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 331 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
New Scientist 1448 8
Phys.org 972 8
ScienceDaily 399 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
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Future - Space.com 200 3
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
FT - Financial Times 1296 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Counterpoint Research 110 1
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CU Boulder - University of Colorado Boulder - Университет Колорадо Боулдер - Колорадский университет в Боулдере 14 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 2
Ecole Normale Superieure de Paris - Высшая нормальная (педагогическая) школа 4 2
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
UB - University of Buckingham - Букингемский университет 5 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
UT Dallas - UTD - University of Texas at Dallas - Техасский университет в Далласе - UT Southwestern, UTSW - University of Texas Southwestern Medical Center - Юго-западный медицинский центр Техасского университета 13 1
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
Physikalisch-Technische Bundesanstalt - Федеральное физико-техническое ведомство - Национальный институт метрологии Федеративной Республики Германия 5 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
INL - Idaho National Laboratory - Национальная лаборатория Айдахо 9 1
Università degli Studi di Milano - Statale di Milano - University of Milan - Миланский университет 5 1
Jackson State University - Государственный университет Джексона - Университет штата Джексон 1 1
Lehigh University - Лихайский университет 4 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
University of Virginia - Виргинский университет 33 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
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