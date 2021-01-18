Konica Minolta представила IoT-платформу FORXAI для обработки фото и видео

Konica Minolta запустила платформу FORXAI для обработки изображений. Она создана на базе интернета вещей и искусственного интеллекта, а также запатентованных компанией технологий визуализации. Платформа может применяться в разных областях: производстве, маркетинге, сельском хозяйстве, здравоохранении.

В основе FORXAI лежит технология Konica Minolta, объединяющая четыре инновации в сфере обработки изображений, оптики, работы с материалами и микрообработки. Вместе с AI и IoT она обеспечивает обработку и распознавание изображений в режиме реального времени. Кроме того, большую роль в создании FORXAI сыграли исследования компании в области анализа поведения людей и диагностики.

Платформа FORXAI помогает проводить удалённый мониторинг: собирать и анализировать данные, рассчитывать риски и делать прогнозы. Результаты анализа визуализируются в удобной форме.

Платформа «захватывает» изображения и видео, а затем обрабатывает полученные данные. Обработка картинки в режиме реального времени проходит при помощи периферийных вычислений на основе AI. После этого она дополняется за счёт облачных вычислений. При этом алгоритмы искусственного интеллекта могут работать и в «облаке».

Платформа FORXAI настраивается с помощью программных продуктов, которые работают на периферийных устройствах, периферийных вычислительных системах и в «облаке». Благодаря технологиям искусственного интеллекта и интернета вещей заказчики получают возможность работать с дополнительными функциями для сбора данных, управления удалёнными устройствами, обновления алгоритмов, ускорения обработки изображений. Также расширяются функции для API- и SDK-разработки.

Таким образом, платформа может быть кастомизирована в соответствии с конкретными потребностями заказчика. В результате она помогает решать проблемы в самых разных направлениях бизнеса. Например, FORXAI уже используется как элемент системы «умного» сельского хозяйства на одной из японских ферм. Она помогает определять, насколько выросли растения и нуждаются ли они в обработке, что снижает нагрузку на сотрудников.

Кроме того, платформа может обеспечивать безопасность. К примеру, в Колорадском университете она используется для визуализации опасных газов, невидимых для человеческого глаза. Также FORXAI может применяться для бесконтактного измерения, мониторинга и визуализации температуры тела.