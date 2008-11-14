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UT Austin University of Texas at Austin Техасский университет в Остине

UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине

СОБЫТИЯ


14.11.2008 «Студенческая» утечка в университете штата Техас

Филиал сельскохозяйственного и механического Университета Техаса в городе Корпус Кристи (Texas A&M University - Corpus Christi) допустил серьезную утечку информации. Одна из студенток вуза случайно обнаружила во внутренней сети файл с пер
18.12.2007 В Техасском университете запустят новый суперкомпьютер

1 января 2008 г. в Техасском центре передовых вычислений (Texas Advanced Computing Center) Техасского университета в г. Остин, планируется запустить в эксплуатацию суперкомпьютер Ranger. Пиковая производительность суперкомпьютера составит 504 терафлопс, оперативная память - 125 тераб
26.04.2007 В Техасском университете разработали сверхпроизводительный процессор

Прототип нового сверхпроизводительного процессора, который сможет производить триллионы вычислений в секунду, был спроектирован командой специалистов из Техасского университета в Остине. Работа модели будет продемонстрирована публике 30 апреля. Новый процессор под названием TRIPS (Tera-op, Reliable, Intelligently adaptive Processing System) мож
23.01.2007 Google оцифрует более миллиона книг университета Техаса

Google оцифрует более миллиона книг из библиотеки университета Техаса в Остине. Это пятая по величине академическая библиотека в США. Оцифруют и коллекцию Нети Ли Бенсон (Nettie Lee Benson), которая включает в себя редкие книги и манускрипты р
14.12.2006 Взломана сеть университета Техаса

Неизвестные хакеры, взломавшие сеть университета Техаса в Далласе, могли похитить порядка 6 тыс. записей из отдела кадров учебного заведения, заявили в  среду его официальные представители. В базе данных содержится информация о с
28.08.2003 Ученые IBM и Техасского университета создадут суперпроцессор

Ученые компании IBM и Техасского университета сообщили о том, что они совместно будут создавать процессор производительностью более 1 триллиона вычислений в секунду. Новый чип, быстродействие которого превышает боль

Публикаций - 219, упоминаний - 253

UT Austin и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9721 10
Intel Corporation 12891 8
Dell EMC 5210 7
AMD - Advanced Micro Devices 4710 5
Галактика - Корпорация 1554 5
Google LLC 12831 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 4
Microsoft Corporation 25896 4
Dell Technologies - Dell Computer 2226 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1720 4
SAP SE 5633 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16226 3
Apple Inc 13320 3
Oracle Corporation 7118 3
Adobe Systems 1610 3
TACC - Texas Advanced Computing Center 6 3
Snom Technology 16 2
SNC - Sierra Nevada Space Systems - SpaceDev 21 2
Cisco Systems 5385 2
HP Inc. 5911 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 400 2
HPE SGI - Silicon Graphics 391 2
Sony 6762 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
HP - Hewlett-Packard 3667 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 108 2
AMD Products Group 2 1
Siemens AG - Siemens Group 2676 1
Intel Architecture Group - Intel Architecture Business Group - Intel Architecture and Technologies Group - Intel Advanced Architecture Development Group 35 1
onsemi - Fairchild Semiconductor 22 1
Apple Inc - Raycer Graphics 5 1
Synacor - Technorati 29 1
Samsung Electronics 11164 1
Amazon Inc - Amazon.com 3313 1
Yandex - Яндекс 9424 1
Lenovo Group 2477 1
Meta Platforms - Facebook 4638 1
InfoWatch - Инфовотч 1204 1
9744 1
LEC - Lunar Enterprise Corporation 4 2
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 23 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1094 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 2
Honda Motor Company - HND 241 2
Резонанс НПП 409 2
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
Portland Trailblazers 3 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
Christie's - Кристис 17 1
Magnum Photos 3 1
TPG Capital 18 1
Walmart - Wal-Mart Stores 409 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 1
X5 Group - Перекрёсток 645 1
Volkswagen Group - VW 312 1
Лента - Утконос 180 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Sequoia Capital 119 1
Volkswagen Audi Group 234 1
LEGO 261 1
ЕКА Топливная компания 149 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 323 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
MSD Capital 14 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
Dyson 159 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 19
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6036 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 501 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2531 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 23 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 444 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 310 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1431 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 128 1
U.S. ANICO - American National Insurance Company - Американская национальная страховая компания США 1 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
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Priya Shashank - Прия Шашанк 3 3
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Thronson Harley - Тронсон Харлей 2 2
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Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 322 2
Capasso Federico - Капассо Федерико 12 2
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Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 132 1
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США - Техас 1064 70
США - Техас - Остин 192 52
Земля - планета Солнечной системы 10924 41
Солнце - звезда Солнечной системы 5530 28
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США - Калифорния 4846 15
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Европа 25045 12
Германия - Федеративная Республика 13316 12
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Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 686 7
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Италия - Итальянская Республика 4528 5
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13881 4
Южная Корея - Республика 7125 4
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3679 4
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Бразилия - Федеративная Республика 2536 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1444 4
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США - Техас - Сан-Антонио 50 3
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48234 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19837 3
США - Колумбия - Вашингтон 1510 3
США - Огайо 291 3
США - Иллинойс 342 3
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 3
Дания - Гренландия 146 3
США - Колорадо - Боулдер 84 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34432 52
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3820 29
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11549 19
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1752 17
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Зоология - наука о животных 2920 16
Физика - Physics - область естествознания 2973 15
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Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 585 7
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