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UT Austin University of Texas at Austin Техасский университет в Остине
СОБЫТИЯ
|14.11.2008
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«Студенческая» утечка в университете штата Техас
Филиал сельскохозяйственного и механического Университета Техаса в городе Корпус Кристи (Texas A&M University - Corpus Christi) допустил серьезную утечку информации. Одна из студенток вуза случайно обнаружила во внутренней сети файл с пер
|18.12.2007
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В Техасском университете запустят новый суперкомпьютер
1 января 2008 г. в Техасском центре передовых вычислений (Texas Advanced Computing Center) Техасского университета в г. Остин, планируется запустить в эксплуатацию суперкомпьютер Ranger. Пиковая производительность суперкомпьютера составит 504 терафлопс, оперативная память - 125 тераб
|26.04.2007
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В Техасском университете разработали сверхпроизводительный процессор
Прототип нового сверхпроизводительного процессора, который сможет производить триллионы вычислений в секунду, был спроектирован командой специалистов из Техасского университета в Остине. Работа модели будет продемонстрирована публике 30 апреля. Новый процессор под названием TRIPS (Tera-op, Reliable, Intelligently adaptive Processing System) мож
|23.01.2007
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Google оцифрует более миллиона книг университета Техаса
Google оцифрует более миллиона книг из библиотеки университета Техаса в Остине. Это пятая по величине академическая библиотека в США. Оцифруют и коллекцию Нети Ли Бенсон (Nettie Lee Benson), которая включает в себя редкие книги и манускрипты р
|14.12.2006
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Взломана сеть университета Техаса
Неизвестные хакеры, взломавшие сеть университета Техаса в Далласе, могли похитить порядка 6 тыс. записей из отдела кадров учебного заведения, заявили в среду его официальные представители. В базе данных содержится информация о с
|28.08.2003
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Ученые IBM и Техасского университета создадут суперпроцессор
Ученые компании IBM и Техасского университета сообщили о том, что они совместно будут создавать процессор производительностью более 1 триллиона вычислений в секунду. Новый чип, быстродействие которого превышает боль
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