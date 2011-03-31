Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Yota Бизнес
Публикаций - 61, упоминаний - 62
Yota Бизнес упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Northrop Grumman 200 2
|Boeing 895 1
|Elsevier 8 1
|ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
|Свердлов Денис 169 1
|Кусков Денис 212 1
|Bush George - Буш Джордж 285 1
|Young Ian - Ян Янг 2 1
|Вторая мировая война 477 1
|Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 223 1
|Астрономия - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 140 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru