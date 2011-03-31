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Yota Бизнес



31.03.2011 Пентагон собирается бить молниями по самодельным бомбам 1
30.03.2011 Океанские микробы научились питаться пластиком 1
30.03.2011 В лидеры мировой науки рвутся Азия и Африка 1
30.03.2011 Датчик-камикадзе REBR закончил свою миссию 1
30.03.2011 Все, что нужно знать о катастрофе, соберет портативная система 1
30.03.2011 США запускают в Ливии аэростаты-ретрансляторы 1
29.03.2011 Созданием дешевого сахара для биотоплива займутся бактерии 1
29.03.2011 Из карри можно сделать дешевые датчики взрывчатки 1
29.03.2011 Создана практичная фотосинтезная батарея 1
29.03.2011 Эпидемия близнецов от нацистского "Ангела смерти" не подтвердилась 1
29.03.2011 В Китае нашли окаменелости возрастом 525 млн лет 1
29.03.2011 Новое ПО объединит данные с беспилотников в оболочке Google Earth 1
29.03.2011 Ученые смоделировали новый самовосстанавливающийся материал 1
29.03.2011 Роботы будут ходить как крабы 1
29.03.2011 Океаны стало штормить сильнее 1
28.03.2011 Облако-робот заслонит стадион от солнца 1
28.03.2011 Если птицу напугать, крылья ее птенца будут длиннее 1
28.03.2011 Доказано: космические лучи рождаются в сверхновых 1
28.03.2011 Ядовитые жабы перешли от естественного отбора к пространственному 1
28.03.2011 Вживленный чип позволяет инвалиду управлять компьютером уже 1000 дней 1
28.03.2011 Бактерии могут приспособиться к жизни на Марсе 1
28.03.2011 Создан первый космический клей 1
28.03.2011 "Скорая помощь в броне" отправится в Афганистан 1
25.03.2011 Материя убегает из черной дыры по магнитным каналам 1
25.03.2011 Органические наночастицы будут лечить опухоль разогревом 1
25.03.2011 Стаи летающих роботов обеспечат связью районы бедствия 1
25.03.2011 В Техасе найдены следы самых первых индейцев 1
25.03.2011 Кукушки "знают", кого из птиц легче обмануть 1
25.03.2011 Найден доступный аналог графена - силицен 1
25.03.2011 Найдено саблезубое травоядное 1
25.03.2011 БПЛА обнаружит людей под завалами с воздуха 1
25.03.2011 Новое ПО Microsoft: 3D-модель по нескольким кадрам 1
25.03.2011 Индийские солнечные электростанции спустят на воду 1
25.03.2011 "Элитные" гены лучше защищены от ошибок 1
24.03.2011 В 2020 году ученые добурят до мантии Земли 1
24.03.2011 Жизнь зародилась на Марсе и была заброшена на Землю? 1
24.03.2011 Наномодификация поверхности протезов предотвратит заражение 1
24.03.2011 Нечувствительность к боли лишает обоняния 1
24.03.2011 Автомобили будут заправлять водородом в сменных картриджах 1
24.03.2011 Ученые предотвратили запотевание стекол 1

Публикаций - 61, упоминаний - 62

Yota Бизнес упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yota - Скартел 698 61
Microsoft Corporation 20965 55
Марс ФГУП НПО 1021 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 1
Radix Technologies 11 1
Интеграл НПП 36 1
Northrop Grumman 200 2
Boeing 895 1
Elsevier 8 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 5
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1427 4
МКС - Международная космическая станция 1381 2
U.S. Army - армия США 107 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2106 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4004 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 184 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 73 1
3D-печать 270 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1264 1
Oracle Hyperion 133 1
Linux FUSE 20 1
Google Earth - Google Планета Земля 446 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 372 1
Свердлов Денис 169 1
Кусков Денис 212 1
Bush George - Буш Джордж 285 1
Young Ian - Ян Янг 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 15
Земля - планета Солнечной системы 6448 8
Австралия - Австралийский Союз 2650 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1045 4
Япония 7885 4
Россия - Российская федерация - РФ 82110 3
Канада 3049 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 544 3
Солнечная система 2006 3
США - Нью-Джерси 253 2
Тихий океан 440 2
Южная Америка 669 2
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 342 2
Ирландия - Республика 799 2
Ливия 111 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 2
Катар 138 2
Тунис - Тунисская Республика 146 1
Перу - Республика 217 1
Бразилия - Сан-Паулу 145 1
США - Массачусетс - Бостон 358 1
Ирак - Республика 619 1
Арктика 327 1
США - Иллинойс 221 1
Австралия - Мельбурн 59 1
США - Юта 174 1
Мадагаскар - Республика 37 1
США - Аляска 233 1
США - Мэриленд 151 1
Азия Северо-Восточная - Дальний Восток России 19 1
США - Северная Дакота 12 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1004 1
США - Алабама 100 1
Франция - Французская Республика 4920 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 1
Финляндия - Финляндская Республика 1620 1
Южная Корея - Республика 3249 1
Азия - Азиатский регион 3148 1
Сингапур - Республика 1510 1
Вторая мировая война 477 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 223 1
Астрономия - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 140 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 82 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
ТНТ - Телеканал 113 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 1
Nature 696 1
Physical Review Letters 110 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 50 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 180 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 207 1
Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество 3 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 40 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 82 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 66 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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