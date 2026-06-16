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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196158
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Организации 11638
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Astronomy & Astrophysics

СОБЫТИЯ


16.06.2026 Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту 1
16.10.2025 Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры? 1
09.10.2025 Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд 1
04.08.2025 Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос 1
21.11.2022 Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака 1
17.06.2022 Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции 1
07.06.2013 Теория Большого Взрыва получила веское доказательство 1
24.12.2012 У близкой звезды есть планеты - всего 12 световых лет 1
18.09.2012 Астрономы вычислили предков Солнца 1
23.05.2011 Выброс вещества из черной дыры засняли в деталях 1
22.03.2011 Астрономы наблюдали слияние звезд 1
14.12.2007 Одна из планет Gliese 581 может быть обитаемой 1
25.09.2007 Южный полюс Нептуна оказался необычно горячим 1
26.02.2007 Открыт новый экзо-Нептун 1
12.07.2002 "Алмазная фабрика": новое о юности Солнечной системы 1
12.07.2002 "Алмазная фабрика": новое о юности Солнечной системы 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Astronomy & Astrophysics и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1536 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1572 1
9444 1
HP Inc. 5866 1
Microsoft Corporation 25657 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
ЕКА Топливная компания 148 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 4
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1408 4
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 639 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10212 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 491 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7830 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11422 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2410 1
Освещение - яркость источника света 736 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3998 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2329 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1807 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 378 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 2
NASA Stardust 51 2
Yota Бизнес 61 1
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 1
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 1
ESO ALMA - Atacama Large Millimeter Array - Атакамская большая (антенная) решётка миллиметрового диапазона - комплекс радиотелескопов - ATLASGAL - APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy 13 1
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 1
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 187 1
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Bradley John - Брэдли Джон 3 2
Tylenda Romuald - Тыленда Ромуальд 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10824 12
Солнечная система - Solar system 2561 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5444 5
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 5
Юпитер - планета Солнечной системы 557 3
США - Джорджия 334 2
Нептун - планета Солнечной системы 203 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 483 2
Чили - Республика 492 2
Европа 24878 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1500 1
Франция - Французская Республика 8119 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 1
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 1
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 1
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 1
Арктика - Северный полюс 183 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 683 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3805 12
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1741 10
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1020 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5446 3
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 831 3
Физика - Physics - область естествознания 2907 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2242 2
Алмаз - Наноалмаз - ультрадисперсный алмаз 11 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 381 2
Ксенон - Xenon - химический элемент 22 2
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 2
Литий - Lithium - химический элемент 637 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2999 1
Магний - Magnesium - химический элемент 64 1
Физика - Светимость 77 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1322 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 888 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1496 1
Астрономия - Космос - Галактическая нить, волокно, филамент - filament - крупнейшие наблюдаемые космические структуры 20 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1743 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 368 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 476 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3355 1
Физика - Градус Цельсия 293 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 324 1
Future - Space.com 200 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
UNIGE Geneva Observatory - Женевская обсерватория 9 1
University of Hertfordshire - Университет Хартфордшира 4 1
Kopernik Observatory & Science Center - Обсерватория и научный центр Коперника - Центр Науки Коперник 1 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 253 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
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