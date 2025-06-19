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Ксенон Xenon химический элемент

Ксенон - Xenon - химический элемент

УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Российские физики создали источник плазмы для использования в передовых литографах 1
26.07.2022 Мировое производство чипов спасено. Россия резко увеличит производство дефицитного неона 1
23.04.2021 В «Сколтехе» установлен новый двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с уникальной палитрой наноинструментов 1
28.09.2015 Новый ионный двигатель ставит рекорд эффективности 1
15.09.2015 Российский ядерный двигатель будет готов в 2018 г. 1
09.07.2013 Миниспутник впервые пересечет межпланетное пространство 1
15.10.2012 Разгадана тайна исчезнувшего ксенона 1
23.01.2012 Тяжелые ракетные двигатели заменят электроплазмой 1
06.12.2011 Солнце плюс электротяга: отобраны пять создателей космодвигателя будущего 1
11.10.2011 Межзвездные перелеты - не фантастика. Проекты и технологии 1
19.04.2011 В Москве состоялась международная выставка-форум «Инновации и технологии – 2011» 1
18.03.2010 Новое поколение плазменных телевизоров Panasonic – на российском рынке 1
13.12.2005 Надежды на возвращение Hayabusa становятся еще призрачней 1
30.09.2003 Ионные двигатели: от фантастики к реальным пускам 1
30.09.2003 Ионные двигатели: от фантастики к реальным пускам 1
29.01.2003 Первый космический аппарат с ионным двигателем стартует в марте 1
29.01.2003 Первый космический аппарат с ионным двигателем стартует в марте 1
05.08.2002 Главной целью очередного полета к Луне будет испытание нового двигателя 1
05.08.2002 Главной целью очередного полета к Луне будет испытание нового двигателя 1
12.07.2002 "Алмазная фабрика": новое о юности Солнечной системы 1
12.07.2002 "Алмазная фабрика": новое о юности Солнечной системы 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Ксенон и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1019 2
X Corp - Twitter 2884 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1341 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 252 1
Deiteriy - Дейтерий 72 1
БайтЭрг 59 1
Галактика - Корпорация 1482 1
Hitachi High-Technologies - Хитачи Хай-Технолоджиз 5 1
АСТ-прибор 1 1
Экомашгрупп НПО 1 1
3Д Инновации 1 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 1
Pioneer Corporation 424 1
Пеленг ПО 5 1
МЕТТЭМ - МЕТТЭМ ТД - ФДО-МЕТТЭМ - МЕТТЭМ-Технологии - МЕТТЭМ-М 2 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 683 4
РЖД - Российские железные дороги 1944 1
Ball Aerospace & Technologies 48 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 282 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Технопарк-Мордовия 17 1
РКК Энергия - ЗЭМ - Завод экспериментального машиностроения 3 1
Boeing 1013 1
Kickstarter 129 1
ЕКА Топливная компания 144 1
Ингаз 6 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems 36 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3412 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3129 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6101 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5585 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1817 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 132 1
РНФ - Российский научный фонд 114 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3143 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1869 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
Единая Россия - Политическая партия 305 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 16 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9888 15
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1600 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3133 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3412 3
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1401 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3069 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4300 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7064 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2524 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5550 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12394 2
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 61 2
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 241 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12956 2
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 249 2
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 380 2
Интерференция - Interference 53 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1864 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 333 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9707 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21263 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6106 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10136 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21016 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5629 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 362 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1384 1
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 192 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 171 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5714 1
Микроскоп - Microscope 329 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3944 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24965 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8925 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5975 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 110 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4177 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10276 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10949 1
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 50 4
Microsoft Windows 2000 8663 3
NASA Deep Space Network 26 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 2
ESA Solar Orbiter 11 2
ESA BepiColombo 12 2
NASA Stardust 51 2
ESA Artemis 4 2
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 63 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2808 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 1
Tescan Solaris 1 1
Экомашгрупп НПО - EcoMachine AMR 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2821 1
Google Picasa Web Albums 156 1
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 1
U.S. Department of Defense - DARPA - 100 Year Starship 4 1
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 59 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1388 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 1
Panasonic NeoPDP 11 1
Рахманов Максим 47 2
Мантуров Денис 114 1
Путин Владимир 3254 1
Першуков Вячеслав 2 1
Денисов Алексей 20 1
Корсунский Александр 2 1
Шахова Ярослава 1 1
Суетин Николай 8 1
Майлис Cакелларис 1 1
Шойгу Сергей 90 1
Агамирзян Игорь 74 1
Циолковский Константин 46 1
Левкевич Михаил 60 1
Иванов Красимир 1 1
Щека Святослав 1 1
Neumann Patrick - Нейман Патрик 1 1
Бондаренко Лариса 2 1
Сенатов Федор 2 1
Земля - планета Солнечной системы 10479 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5260 12
Солнечная система - Solar system 2534 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 9
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1497 7
Россия - РФ - Российская федерация 149889 6
Европа 24414 5
Япония 13383 3
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1302 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17542 2
Германия - Федеративная Республика 12795 2
Швеция - Королевство 3647 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 465 2
Испания - Канарские острова - Канарский архипелаг 42 2
США - Джорджия 327 2
Украина 7681 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13419 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 639 1
Южная Корея - Республика 6740 1
Китай - Тайвань 4055 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1452 1
Россия - ПФО - Пензенская область 607 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 471 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 617 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 224 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1586 1
США - Флорида 767 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 1
США - Флорида - Орландо 127 1
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 1
Уран - планета Солнечной системы 545 1
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 1
Созвездие Эридан - Eridanus, Eri - Epsilon Eridani - Эпсилон Эридана 20 1
Мировой океан - World Ocean 514 1
Венера - планета Солнечной системы 290 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3551 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1758 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30374 10
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1132 6
Энергетика - Energy - Energetically 5269 5
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 295 5
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 479 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3736 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4155 5
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 813 4
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 568 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3212 3
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 463 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1364 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 370 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8765 2
Алмаз - Наноалмаз - ультрадисперсный алмаз 11 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5747 2
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 123 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1956 2
Физика - Physics - область естествознания 2700 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2827 2
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 387 2
Газы 176 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5369 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 796 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16774 1
Ботаника - Растения - Plantae 1081 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 460 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 711 1
Свинец - Plumbum - химический элемент 132 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6033 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1408 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1640 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 187 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 24 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 854 1
Галлий - Gallium - химический элемент 325 1
Материаловедение - Materials Science 182 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2216 1
Future - Space.com 199 4
Space Daily 528 2
Astronomy & Astrophysics 12 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5959 1
New Scientist 1448 1
Nature 815 1
South China Morning Post 65 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 893 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 370 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 631 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 395 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 242 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 1
University of California - Калифорнийский университет 99 1
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 23 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 622 1
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 29 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 21 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
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