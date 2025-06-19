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Ксенон Xenon химический элемент
УПОМИНАНИЯ
Ксенон и организации, системы, технологии, персоны:
|ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
|Единая Россия - Политическая партия 305 1
|СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 16 1
|Рахманов Максим 47 2
|Мантуров Денис 114 1
|Путин Владимир 3254 1
|Першуков Вячеслав 2 1
|Денисов Алексей 20 1
|Корсунский Александр 2 1
|Шахова Ярослава 1 1
|Суетин Николай 8 1
|Майлис Cакелларис 1 1
|Шойгу Сергей 90 1
|Агамирзян Игорь 74 1
|Циолковский Константин 46 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Иванов Красимир 1 1
|Щека Святослав 1 1
|Neumann Patrick - Нейман Патрик 1 1
|Бондаренко Лариса 2 1
|Сенатов Федор 2 1
|Future - Space.com 199 4
|Space Daily 528 2
|Astronomy & Astrophysics 12 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5959 1
|New Scientist 1448 1
|Nature 815 1
|South China Morning Post 65 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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