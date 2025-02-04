Сенатов Федор
|04.02.2025
|Биопринтер НИТУ МИСИС вышел на рынок 1
|23.04.2021
|В «Сколтехе» установлен новый двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с уникальной палитрой наноинструментов 1
Сенатов Федор и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 1
|РНФ - Российский научный фонд 79 1
|Tescan Solaris 1 1
|Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 1
|Майлис Cакелларис 1 1
|Суетин Николай 8 1
|Шахова Ярослава 1 1
|Корсунский Александр 2 1
|Денисов Алексей 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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