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Сенатов Федор



04.02.2025 Биопринтер НИТУ МИСИС вышел на рынок 1
23.04.2021 В «Сколтехе» установлен новый двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с уникальной палитрой наноинструментов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сенатов Федор и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 846 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 23 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 373 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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