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Биопринтер НИТУ МИСИС вышел на рынок

In situ биопринтер теперь доступен к заказу на сервисе по поиску и подбору отечественного научного оборудования «Наша лаба». С помощью подобного устройства была проведена первая в мире операция с биопечатью на человеке. Об этом CNews сообщили представители НИТУ МИСИС.

Комплекс предназначен для восстановления тканей и органов непосредственно в ране. Устройство сканирует дефект, создает его трехмерную карту. Биопечать производится по заданной траектории, в среднем, за 5 минут. Также прибор адаптируется под дыхание пациента и с ним совместимы разные виды гидрогелей. Помимо исследований в области тканевой инженерии, in situ биопринтер подходит для других отраслей и может выступать в качестве «классического» 3D-принтера.

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НИТУ МИСИС
Биопринтер НИТУ МИСИС вышел на рынок
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«Университет МИСИС – лидер в области инженерных и технологических подходов в области трехмерной биопечати и биофабрикации. К нам обращаются за инженерными решениями другие вузы, ведь для успешного развития новых подходов необходимо тесное взаимодействие и координация усилий между различными организациями и компаниями. Для СамГМУ мы разработали программно-аппаратный комплекс сканирования и биопечати для их роботической системы. Для Сеченовского университета сейчас создаем медицинский биопринтер, который будет работать в клинических условиях с «биочернилами», над которыми трудятся коллеги. Мы всегда открыты для сотрудничества», – сказал д.ф.-м.н Федор Сенатов, директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС.

Комплекс создан в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» совместно с пионерами в области биопечати – компанией «3Д Биопринтинг Солюшенс». Роботическая система – российская, от компании «Робопро». В разработке биопринтера принимали участие магистранты передовой инженерной школы МИСИС «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии». Оборудование создается на опытно-промышленном производстве медицинских изделий университета с внедренным ГОСТ ISO 13485-2017.

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