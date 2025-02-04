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3D-биопринтинг биопринтер



04.02.2025 Биопринтер НИТУ МИСИС вышел на рынок 1
11.10.2019 Зачем российские космонавты выращивают мясо в космосе 2
31.10.2018 Российский магнитный биопринтер отправится на МКС 3
07.05.2018 Портативный 3D-принтер для заживления глубоких ран 1
18.09.2017 Тестирование российской 3D-биопечати на МКС будет ускорено 4
17.07.2017 В России создали новый тип 3D-биопринтеров 3
10.03.2017 Путина просят применить ИТ для борьбы со старостью 1
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1
02.08.2016 Российские компании готовятся отправить биопринтер на МКС 1
13.12.2006 Разработана новая технология биопечати 1
13.12.2006 Разработана новая технология биопечати 1

Публикаций - 11, упоминаний - 19

3D-биопринтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 10 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 377 2
Инвитро - Invitro 70 2
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 2
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