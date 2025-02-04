3D-биопринтинг биопринтер
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|07.05.2018
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|18.09.2017
|Тестирование российской 3D-биопечати на МКС будет ускорено 4
|17.07.2017
|В России создали новый тип 3D-биопринтеров 3
|10.03.2017
|Путина просят применить ИТ для борьбы со старостью 1
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|Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1
|02.08.2016
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|13.12.2006
|Разработана новая технология биопечати 1
|13.12.2006
|Разработана новая технология биопечати 1
3D-биопринтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 5
|ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 1
|Путин Владимир 3180 2
|Репик Алексей 6 2
|Каграманян Игорь 2 2
|Миронов Владимир 10 1
|Островский Александр 5 1
|Солнцев Владимир 1 1
|Шкиипин Виктор 1 1
|New Scientist 1448 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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