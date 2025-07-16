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Синтол НПК научно-производственная компания
УПОМИНАНИЯ
|16.07.2025
|В России пошли в серию отечественные приборы для расшифровки ДНК 2
|10.03.2017
|Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1
Синтол НПК и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3273 2
|Репик Алексей 8 1
|Каграманян Игорь 2 1
|Игнатьева Дарья 1 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1039 1
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