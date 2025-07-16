Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178769
ИКТ 13904
Организации 10805
Ведомства 1470
Ассоциации 1010
Технологии 3482
Системы 25900
Персоны 76835
География 2893
Статьи 1537
Пресса 1230
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2664
Мероприятия 859

Синтол НПК научно-производственная компания


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 В России пошли в серию отечественные приборы для расшифровки ДНК 2
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Синтол НПК и организации, системы, технологии, персоны:

Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 10 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 1
Фармстандарт АО 43 1
Инвитро - Invitro 71 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 30 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
Алтай Вистерра 1 1
Институт Красоты на Арбате - Клиника активного долголетия 1 1
РуноМед 1 1
Illumina 12 1
Unsplash 1111 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1413 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1426 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69462 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11889 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4292 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4969 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25173 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5950 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7011 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2572 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 842 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1445 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1634 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54121 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13170 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14064 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4703 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5481 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12011 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2291 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 426 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3881 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1218 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 662 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 715 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5695 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1109 1
3D-биопринтинг - биопринтер 11 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3787 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 248 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 250 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21388 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 1
Путин Владимир 3273 2
Репик Алексей 8 1
Каграманян Игорь 2 1
Игнатьева Дарья 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44579 2
Россия - РФ - Российская федерация 151099 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17649 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18051 1
Индия - Bharat 5582 1
Азия - Азиатский регион 5645 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1594 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 970 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 1
Россия - ЮФО - Севастополь 555 1
Россия - СФО - Новосибирск 4493 1
Украина 7702 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30661 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4567 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1647 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5308 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4123 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6061 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10314 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины 353 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1411 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 926 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9233 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 802 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53276 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6210 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 207 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16895 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7102 1
Здравоохранение - Реабилитация 397 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 535 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4187 1
Экономический эффект 1139 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1931 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 907 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8048 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2223 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 230 1
Утечка мозгов - brain drain 58 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2108 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6138 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3116 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1298 1
Зоология - наука о животных 2721 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 220 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1233 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 505 1
Здравоохранение - Метаболизм - Обмен веществ - Metabolism 37 1
Ботаника - Растения - Plantae 1088 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 455 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1039 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1587 2
ТГУ - Томский государственный университет 197 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1023 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 575 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 27 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 5 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 81 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 10 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 201 1
РАН - Российская академия наук 1951 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373037, в очереди разбора - 749253.
Создано именных указателей - 178769.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще