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Шварцев Алексей


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 В России пошли в серию отечественные приборы для расшифровки ДНК 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Шварцев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Unsplash 1119 1
Синтол НПК - научно-производственная компания 2 1
Illumina 12 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1429 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30717 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6096 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1045 1
РАН - Российская академия наук 1954 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1588 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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