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Шварцев Алексей
УПОМИНАНИЯ
|16.07.2025
|В России пошли в серию отечественные приборы для расшифровки ДНК 1
Шварцев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Водясова Екатерина 1 1
|Игнатьева Дарья 1 1
|Путин Владимир 3276 1
|Алексеев Яков 1 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1045 1
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