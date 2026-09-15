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Novartis Pharmaceuticals Новартис Фарма Novartis Pharma

Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.09.2026 MAR Consult: Офлайн против онлайн в продвижении лекарств 1
15.06.2023 Comindware представил локализованную версию отчета PEX Network 2023: рост интереса к low-code решениям и приоритеты цифровизации бизнеса 1
25.12.2020 «Сколково» и «Новартис» отберут перспективные разработки в области цифрового здравоохранения 2
17.07.2020 Машинное обучение помогает выявить побочные эффекты лекарств 1
17.06.2020 Novartis Pharmaceuticals внедрила решение Commvault для резервного копирования 2
28.12.2017 ИТ в медицине: как технологии меняют одну из старейших отраслей 1
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1
26.12.2016 Что принесет науке 2017 год 1
25.10.2016 Navicon запустил облако для фармацевтических компаний 1
03.11.2015 Решение InfoWatch Traffic Monitor Standard внедрено в турецкой строительной компании Sur Yapi 1
01.10.2015 «Кьези Фармасьютикалс» выбрала оператора ЭДО «Такском» 1
25.12.2014 Проведены первые испытания "таблетки молодости" 1
15.07.2014 Google нашел производителя своим «умным» контактным линзам для диабетиков 1
31.01.2013 Словари Abbyy помогают в переводе сотрудникам «Новартис Консьюмер Хелс» 2
16.03.2011 Выручка Merlion в 2010 г. выросла на 25 млрд рублей 1
15.11.2010 Bluetooth-пилюли 1
23.06.2010 На подготовку промзоны "Пушкинская" для размещения фармкластера выделят 630 млн руб. 1
12.01.2010 ИТ на службе медицины. Изучаем опыт ОАЭ 2
04.06.2009 Глава РОСНАНО примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 2009 1
03.10.2007 IBS построила КИСУ для Novartis Consumer Health 1
06.07.2007 В России впервые будет применен единый формат регистрации больных остеопорозом 2
15.02.2007 Новые технологии помогут в борьбе с остеопорозом 1
01.11.2002 Прибыли ученых: Урегулирование конфликтов интересов 1

Публикаций - 23, упоминаний - 28

Novartis Pharmaceuticals и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25838 4
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 2
Google LLC 12759 2
D-Wave Systems 26 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 44 1
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 1
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 11 1
NetApp - Network Appliance 668 1
Broadcom - VMware 2621 1
SAP SE 5624 1
Commvault 188 1
Intel Corporation 12856 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
InfoWatch - Инфовотч 1194 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 1
9663 1
Oracle Corporation 7099 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 1
Sony 6754 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1009 1
Navicon - Навикон 342 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
Merlion iRU - Деловой офис 356 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 803 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 366 1
Такском - Taxcom 256 1
Biocad - Биокад 98 1
Comindware - Колловэар 207 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
InterSystems - ИнтерСистемз 137 1
AstraZeneca - АстраЗенека 66 5
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 82 3
Lilly - Eli Lilly and Company 30 2
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 2
Северсталь ПАО - Severstal 636 2
Фармстандарт АО 49 2
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 129 2
Вертекс 4 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
Резонанс НПП 407 1
Алтай Вистерра 1 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Институт Красоты на Арбате - Клиника активного долголетия 1 1
Синтол НПК - научно-производственная компания 2 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
Самсон-Мед - Samson Med 1 1
БКФ - Банк Корпоративного Финансирования 14 1
РуноМед 1 1
DHCC - Dubai Healthcare City - Дубайский медицинский комплекс 1 1
Центр семейной медицины - ЦСМ 1 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3158 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1904 1
Протек - Центр внедрений 63 1
Русагро Группа Компаний 386 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 502 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
Инвитро - Invitro 84 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Bayer AG - Байер 85 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
Юнифарм - Unipharm 12 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Герофарм - Geropharm 17 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1518 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 228 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3450 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 226 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 127 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
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Commvault IntelliSnap 8 1
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InterSystems Ensemble 59 1
EHT - Event Horizon Telescope - Телескоп горизонта событий 5 1
Такском Доклайнз ЭДО 7 1
Такском 1С 8 1
Такском Файлер 10 1
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Navicon Hermes 3 1
Linux OS 11616 1
Microsoft Windows 16965 1
Microsoft Azure 1530 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1805 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
Apple iPhone 6 4860 1
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 1
КриптоПро CSP СКЗИ 259 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 1
Navicon Pharma BI 20 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 85 1
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 18 1
Commvault Complete Backup&Recovery - Commvault Advantage - Commvault Mobile Advantage - Commvault Advantage Complete Backup & Recovery 25 1
Depositphotos - фотобанк 407 1
Navicon Pharma CRM 12 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3714 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Google Certified - Google Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 8 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 24 1
Шибаев Александр 18 1
Рудычева Наталья 95 1
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Елин Евгений 5 1
Простоквашин Игорь 35 1
Кораблева Ирина 1 1
Булатов Владимир 1 1
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Mat Rasim - Мат Расим 1 1
Barzilai Nir - Барзилай Нир 1 1
Путин Владимир 3465 1
Чубайс Анатолий 223 1
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РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 15 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 11 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
LIGO Scientific Collaboration - Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. 11 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1250 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1514 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 657 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 285 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
ТГУ - Томский государственный университет 236 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 6 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 661 2
День молодёжи - 27 июня 1104 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 402 1
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