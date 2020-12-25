«Сколково» и «Новартис» отберут перспективные разработки в области цифрового здравоохранения

Фонд «Сколково» и «Новартис» объявили о запуске конкурсного отбора биомедицинских стартапов Reimagine digital medicine. Его цель – поиск и продвижение перспективных разработок в области цифрового здравоохранения. Заявки принимаются до 11 февраля 2021 г.

В полуфинал будут отобраны 30 проектов, разработчики десяти из которых представят свои решения руководству группы компаний «Новартис» в России в финале конкурсного отбора в марте 2021 года. По итогам очного голосования экспертов три победителя обсудят возможность запуска пилотного проекта с бизнес подразделениями «Новартис», а также получат менторскую и экспертную поддержку от организаторов.

Приоритетные направления конкурса: новые подходы к цифровому обучению врачей и пациентов; инновации в сфере сбора данных и исследований реальной клинической практики (RWE/D); совершенствование медицинской помощи, принятия врачебных и управленческих решений в системе здравоохранения.

Заявки принимаются от проектов в следующих терапевтических областях: сердечно-сосудистые заболевания и атеросклероз, офтальмология; заболевания дыхательной системы; иммунология, аллергология и дерматология; неврология, рассеянный склероз; онкологические заболевания; генная и клеточная терапия.

К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица с собственной разработкой/технологией. Требования к заявителям: проект должен иметь макеты решения, прототип решения или работающий продукт; команда участника должна состоять не менее чем из двух человек; проект должен обладать коммерческим потенциалом и перспективами масштабирования на зарубежные рынки; проект должен соответствовать номинациям конкурсного отбора.

Приём заявок на конкурс проводится до 11 февраля 2021 г. Формальная проверка: 12 февраля – 18 февраля 2021 г. Заочная оценка: 19 февраля – 1 марта 2021 г. Финал конкурсного отбора и презентация проектов: март 2021 г.

Наталья Полушкина, вице-президент, исполнительный директор кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», отметила: «Цифровая трансформация активно меняет стандартные подходы к лечению и диагностике заболеваний, к исследовательскому и образовательному процессам. В период пандемии цифровые ресурсы становятся особенно актуальны. В партнёрстве с компанией “Новартис” мы будем искать проекты в области цифрового обучения врачей и пациентов, анализа больших данных, включая сбор данных об эффективности лечения в режиме реального времени, а также проекты, связанные с цифровыми инновациями для совершенствования оказания медицинской помощи. Мы рассчитываем, что поиск и поддержка стартапов в области цифрового здравоохранения поможет компаниям запустить совместные пилоты с “Новартис”, а также станет началом долгосрочного и разностороннего сотрудничества с компанией».

Владимир Булатов, директор по научной работе «Новартис фарма, сказал»: «В России очень много светлых умов, энергичных молодых предпринимателей, которые создают инновационные решения. В том числе, цифровые решения в сфере здравоохранения. Компания “Новартис” ставит своей задачей переосмысливать подходы к медицине, менять к лучшему медицинскую практику. Уверен, что конкурс поможет нам найти такие решения и реализовать совместно, на пользу нашей системе здравоохранения».