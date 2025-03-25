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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171696
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Владзимирский Антон


25.03.2025 Ученые из Саудовской Аравии и Филиппин заинтересовались новой разработкой специалистов столичного Центра диагностики и телемедицины 1
01.06.2020 Как пандемия стала стимулом для развития телемедицины 2
22.05.2020 Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая 1
20.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая 1
27.04.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая 1
18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 2
27.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта. Регистрация 1
13.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта 1
28.12.2017 ИТ в медицине: как технологии меняют одну из старейших отраслей 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Владзимирский Антон и организации, системы, технологии, персоны:

AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 4
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 4
Доктор рядом - Doc+ 52 3
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 3
Brother - Brother Industries - Бразер 200 2
Haulmont - Хоулмонт 113 1
Schneider Electric 575 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
ТелеМед 14 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 244 1
Ренессанс Страхование 162 4
Фармстандарт АО 40 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 91 3
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 3
МРТ Эксперт 4 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
Uber 331 1
АльфаСтрахование СГ 325 1
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 26 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 21 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
РЖД - Российские железные дороги 1925 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 1
ФораФарм 1 1
МЕДСТРАХ МСК 1 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
Микроген НПО 11 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
СГМУ ФГБОУ ВО - Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского - НИИТОН СГМУ - СарНИИТО - НИИ травматологии и ортопедии 1 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 16 1
Lilly - Eli Lilly and Company 29 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 6
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 154 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 193 3
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 71 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3377 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4575 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1222 9
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1578 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6711 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3119 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14113 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21473 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7795 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12671 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13429 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9424 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12880 3
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Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 139 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9505 2
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3219 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12621 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1278 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11192 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 533 1
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8555 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3039 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1832 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8183 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 537 4
Национальный проект - Здравоохранение 23 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 397 2
Google Android 14130 1
Apple iOS 7885 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 241 1
Brother Secure Print+ 1 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 441 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2093 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - ЕАВИИАС МСЭ ФГИС - Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы 2 1
Трофимова Татьяна 6 4
Гоц Роман 47 4
Образцов Алексей 12 4
Шерстобоев Владислав 4 4
Кошелев Константин 6 3
Анкудинов Николай 19 3
Швецов Денис 13 3
Бахаев Алексей 13 3
Яндулов Максим 3 3
Храмова Ольга 3 3
Природова Ольга 3 3
Власов Иван 28 3
Зырянов Илья 17 2
Симаков Олег 113 2
Зажигин Владимир 5 2
Гнеушев Сергей 6 2
Остроушко Алексей 16 2
Сененко Алия 2 2
Морозов Михаил 17 1
Дремлюг Андрей 3 1
Гречушкин Владимир 5 1
Степанова Ольга 6 1
Нечепоренко Юрий 27 1
Киляков Александр 5 1
Анисимов Алексей 14 1
Захаров Павел 60 1
Майоров Александр 2 1
Игнатьев Александр 7 1
Петухов Максим 12 1
Смирнов Михаил 67 1
Шифрин Михаил 8 1
Когай Евгений 12 1
Гилев Сергей 14 1
Борщевская Наталья 3 1
Шадеркин Игорь 4 1
Дегтерева Мария 28 1
Сафронов Юрий 67 1
Столбов Андрей 20 1
Кошечкин Константин 11 1
Зеленовская Анна 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 6
Россия - УФО - Екатеринбург 4003 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2955 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7572 1
Россия - УФО - Свердловская область 1538 1
Великобритания - Лондон 2390 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 524 1
Россия - СФО - Иркутская область 1127 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1410 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 711 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 823 1
Франция - Французская Республика 7875 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2898 1
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 58 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8868 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29565 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9974 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13786 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4414 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4900 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6257 2
Здравоохранение - Реабилитация 385 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 301 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2380 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8135 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1902 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1460 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2036 1
Visionary - Визионер - Визионерство 112 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 27 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 861 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 482 1
Эксперт ГК 18 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 3
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 38 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 175 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 6 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2043 6
Международный день медицинской сестры - 12 мая 61 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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