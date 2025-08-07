Главные игроки отрасли ИИ выдали особый статус магистрам-разработчикам из РТУ МИРЭА

Альянс в сфере ИИ выдал аккредитацию первой магистерской программе разработчиков ИИ-систем для здравоохранения из РТУ МИРЭА. В создании и реализации этой программы участвовал столичный Центр диагностики и телемедицины. Аккредитация дает первым магистрантам вуза особый доступ к компаниям‑участникам Альянса при найме, практиках и стажировках, а также к развитию совместных научно‑исследовательских проектов. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

Магистерская программа РТУ МИРЭА «Интеллектуальный анализ данных» по направлению «Информатика и вычислительная техника» получила пятилетнюю профессионально-общественную аккредитацию Альянса в сфере искусственного интеллекта — признание качества и уровня подготовки выпускников по данной программе.

Аккредитация подтверждает соответствие учебного плана отраслевым стандартам и актуальным бизнес‑потребностям рынка ИИ. Для студентов это — гарантированный доступ к наставникам из индустрии, практикам и стажировкам у партнёров Альянса; для университета — участие в разработке национальных стандартов ИИ‑образования; для отрасли — приток кадров, готовых с первого дня работать с клиническими данными и выводить новые продукты на рынок.

Ранее состоялся первый выпуск магистров по программе, которая является первой подобной в российском высшем образовании и реализуется при участии специалистов Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы и поддержке представителей компании «Платформа Третье Мнение».

«Профессионально-общественная аккредитация — это не формальность, а реальный инструмент повышения качества подготовки специалистов по искусственному интеллекту. Мы убеждены, что будущее ИИ в России зависит от тесной связки вузов с бизнесом. РТУ МИРЭА разделяет этот подход: здесь ведутся практические разработки, включая решения для здравоохранения. Уверена, что выпускники аккредитованной программы станут лидерами в создании технологий, которые реально улучшают медицинскую помощь в нашей стране», — сказала Валерия Алексеевна Воробьева, генеральный директор Альянса в сфере ИИ.

«В настоящее время навыки работы с искусственным интеллектом становятся необходимыми даже для профессий, напрямую не связанных с программированием. Мы уверена, что необходимо готовить специалистов, которые имеют широкий кругозор и могут применять свои знания на стыке различных областей. Подготовка магистрантов в области медицинского искусственного интеллекта как раз демонстрирует важность междисциплинарного подхода и объединения всех заинтересованных сторон. Мы крайне рады, что наш подход в рамках данной программы был оценен Альянсом в сфере искусственного интеллекта является, что для университета является важным фактором независимой оценки качества наших образовательных программ», — сказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Алексеевич Кудж.

«Развитие искусственного интеллекта в медицине требует не только технологических инноваций, но и высококвалифицированных специалистов, способных работать на стыке медицины и информационных технологий. Аккредитация Альянсом магистерской программы РТУ МИРЭА — важный шаг в подготовке нового поколения профессионалов, которые будут создавать и внедрять передовые решения в здравоохранении. Практическая оценка программы профессиональным сообществом подтверждает: обучение соответствует актуальным потребностям рынка и обеспечивает выпускникам возможность сразу включиться в реальные проекты по развитию медицинского ИИ», — сказал заместитель директора по научной работе Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Антон Вячеславович Владзимирский.

«Аккредитация Альянса искусственного интеллекта — это не просто формальное признание. Она подтверждает, что учебные модули и проектная работа соответствуют требованиям лидеров отрасли. Для студентов это означает доступ к реальным кейсам и стажировкам, для университета — участие в формировании национальных стандартов ИИ‑образования, а для рынка ИИ решений — приток инженеров, которые с первого дня готовы развертывать и валидировать алгоритмы. Мы рассчитываем, что со временем программа превратится в некий центр компетенций по медицинскому ИИ и станет "колыбелью" исследовательских групп, способных выводить на рынок новые диагностические продукты», – Анна Михайловна Мещерякова, генеральный директор «Платформа Третье Мнение», ИИ-разработчика и участника программы.