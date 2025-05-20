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Правительство Москвы ДЗМ Москва MosMedMaterial База данных тканеимитирующих материалов для лучевой диагностики
УПОМИНАНИЯ
|20.05.2025
|Технологическая независимость в медицине: столичные ученые представили базу данных тканеимитирующих материалов для лучевой диагностики 1
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 98 1
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