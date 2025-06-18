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Швецов Денис


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Россияне обратились к ИИ-помощнику по здоровью более 120 тысяч раз 1
29.03.2022 Сервис «Доктор рядом» объявил о кадровых перестановках 1
11.10.2021 В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей 1
11.08.2021 Цифровой медицинский сервис «Доктор рядом» перешел на ПО собственной разработки 1
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 1
01.06.2020 Как пандемия стала стимулом для развития телемедицины 1
22.05.2020 Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая 1
20.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
29.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
08.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
27.09.2018 Сбербанк добавил медицинские сервисы в полисы кредитного страхования жизни 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Швецов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Доктор рядом - Doc+ 52 13
Linx - Связь ВСД 158 5
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 215 5
Samsung Electronics 10389 4
Ростелеком 9967 4
N3 Group - Netrika - Нетрика 155 4
8522 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 3
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 3
Samsung Digital Media Business - подразделение Цифровые медиатехнологии 59 1
Цифра ГК 2484 1
Yandex - Яндекс 7804 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13312 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
Gero 3 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 48 1
Amwell - American Well Corporation 4 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 39 5
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 5
Ренессанс Страхование 165 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 946 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7658 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 99 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 143 2
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 6 2
РЖД - Российские железные дороги 1944 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 101 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2897 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 532 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 376 1
GFG - Lamoda - Купишуз 171 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 51 1
Vostok New Ventures 10 1
Winter Capital 9 1
Доктор рядом МК - Медицинская компания 2 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1406 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 4
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 156 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 179 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3238 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4450 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2826 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 374 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1251 11
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1615 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53334 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68619 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13880 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8118 6
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24958 2
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8409 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4119 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11795 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2273 2
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9477 2
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2128 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1323 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 807 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3010 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4113 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3411 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 145 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 556 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4189 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5035 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14123 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11453 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5769 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5902 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 546 6
1С:Медицина 45 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Интегрированная электронная медицинская карта - N3.Портал врача 32 2
Apple iOS 7991 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 449 2
Google Android 14317 2
Samsung Knox 104 1
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 22 1
Linx Datacenter 52 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 13 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2337 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5048 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Яндекс.Турбо-страницы 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5471 1
Яндекс.Здоровье 23 1
ЕМИАС Электронный рецепт 89 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови 10 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 64 1
Фишер Андрей 74 5
Симаков Олег 113 5
Раменский Демьян 18 5
Селиванов Дмитрий 51 5
Смирнова Екатерина 9 5
Балабанов Анатолий 12 5
Меркулов Борис 7 5
Тыров Илья 29 4
Соловьев Владимир 107 4
Медведев Дмитрий 1657 4
Трофимова Татьяна 6 3
Гоц Роман 47 3
Бойко Елена 152 3
Кошелев Константин 6 3
Образцов Алексей 12 3
Владзимирский Антон 12 3
Шерстобоев Владислав 4 3
Орлов Геннадий 16 3
Гайдуков Алексей 23 2
Петрова Лариса 2 2
Теплов Олег 31 2
Швецов Владимир 51 2
Терехов Александр 16 1
Коломенцева Екатерина 3 1
Жупанова Дарья 1 1
Соомре Катрин 4 1
Шевцов Денис 1 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
Меламед Леонид 150 1
Цыферов Михаил 3 1
Соколов Михаил 30 1
Хандогин Дмитрий 2 1
Зайдуллин Руслан 4 1
Белогуб Виктор 3 1
Кульдин Сергей 1 1
Коломенцева Мария 1 1
Комлевски Мария 1 1
Гурдус Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149805 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44347 9
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 639 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1592 4
Россия - ЦФО - Ивановская область 530 2
Россия - УФО - Свердловская область 1599 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52654 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3035 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13417 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7765 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14272 1
Россия - УФО - Тюменская область 1203 1
Россия - СФО - Иркутская область 1167 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 328 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17534 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 741 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10226 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9129 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6011 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52851 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3710 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30348 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2948 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5125 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4532 3
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 228 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6471 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4548 2
Здравоохранение - Реабилитация 393 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1927 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 2
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 67 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 347 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14208 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24889 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7989 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 307 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5044 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2399 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4258 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11295 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 796 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2192 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7061 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6128 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6092 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 184 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 955 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6385 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19333 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2351 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2216 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16768 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6601 1
Эксперт ГК 18 2
Forbes - Форбс 866 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1006 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 38 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 51 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 193 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 7
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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