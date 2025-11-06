Разделы

Ниармедик Nearmedic Сеть многопрофильных лечебных учреждений

06.11.2025 «Триколор» запускает собственную телемедицину. Здоровье абонентам по видеоселфи проверит ИИ 1
05.12.2024 Какие медицинские услуги можно получить онлайн 1
26.05.2023 Тагир Ситдеков: новейшие технологии нужны во всех сферах экономики 1
29.03.2022 Сервис «Доктор рядом» объявил о кадровых перестановках 1
05.02.2021 Исследование: лишь в 58% крупнейших частных медцентров можно получить услугу не выходя из дома 1
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 1
13.05.2020 VEB Ventures инвестирует 1 млрд рублей в медицинский сервис «Доктор рядом» 1

Доктор рядом - Doc+ 54 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 2
Gero 3 1
SmartLabs - СмартЛабс 43 1
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 5 1
Diagnocat - Диагнокат 2 1
Yandex - Яндекс 8325 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14021 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
Dell EMC 5088 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4460 1
Telegram Group 2496 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
ESG - Enterprise Strategy Group 250 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2406 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5229 1
Ред Софт - Red Soft 970 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 148 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 3
Доктор рядом МК - Медицинская компания 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1001 2
Vostok New Ventures 10 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 259 1
Winter Capital 9 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Мать и дитя 25 1
СМ-Клиника 5 1
АФК Система - Система-БиоТех - Sistema-BioTech 4 1
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп 12 1
АФК Система - Segezha Group - Сокольский ЦБК - Сокольский деревообрабатывающий комбинат - Сокольский комбинат 1 1
Моситалмед 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8029 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 395 1
GFG - Lamoda - Купишуз 189 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 105 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 433 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 147 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 55 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2976 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 202 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 141 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 21 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 42 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1444 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6235 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1454 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 121 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56502 6
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1301 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12132 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1717 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72237 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5386 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16972 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13248 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31721 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1132 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22808 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22729 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6799 2
Microsoft Windows приложения 218 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 367 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 452 1
Здравоохранение - Радиология - раздел медицины, изучающий применение лучевых методов для диагностики (радиодиагностика) и лечения (радиотерапия) различных заболеваний - Ядерная и лучевая медицина 20 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 159 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14690 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2347 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5928 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 829 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 263 1
Калькулятор - Calculator 380 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 612 1
Маршрутизация - Routing 548 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8276 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8804 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4238 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2755 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11221 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8008 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3085 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1403 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1471 1
ИВЛ - Искусственная вентиляция легких - Искусственное дыхание 26 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2367 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 335 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17414 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12259 1
Протек - Здравсити 28 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 88 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 321 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 282 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 408 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 313 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 333 1
Ред Софт - Ред Адм 84 1
Google Android 14596 1
Apple iOS 8194 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1198 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 861 1
Rakuten Viber 643 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 455 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5763 1
Яндекс.Здоровье 25 1
Яндекс.Турбо-страницы 6 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1270 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 575 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 119 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 327 1
Меламед Леонид 150 2
Швецов Денис 14 2
Остроушко Алексей 20 1
Ситдеков Тагир 5 1
Романов Алексей 49 1
Белогуб Виктор 3 1
Кульдин Сергей 1 1
Коломенцева Мария 1 1
Комлевски Мария 1 1
Гурдус Владимир 1 1
Арабаджян Сергей 2 1
Солоничкин Денис 6 1
Астанин Павел 1 1
Меркулова Елизавета 1 1
Сапожникова Алла 8 1
Бурсов Андрей 1 1
Ашихмин Ярослав 1 1
Горяйнов Иван 1 1
Матвиенко Антон 1 1
Теплов Олег 31 1
Швецов Владимир 51 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
Цыферов Михаил 3 1
Соколов Михаил 32 1
Хандогин Дмитрий 2 1
Зайдуллин Руслан 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 155412 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45421 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 891 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 243 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1656 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5331 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 66 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 832 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 763 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2079 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14451 1
Индия - Bharat 5658 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1330 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3037 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 740 1
Россия - УФО - Курганская область 572 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1678 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8036 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18438 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 927 1
Россия - ЦФО - Брянская область 378 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 669 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1291 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10629 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9553 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4726 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31550 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17272 2
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 71 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8193 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3752 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11655 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2457 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2245 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1669 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1936 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2746 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54602 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11370 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14930 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4890 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50912 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6894 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5918 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6851 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8482 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2004 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 491 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1386 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1914 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 989 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 512 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 559 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 321 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 509 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 436 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 252 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 348 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20183 1
Forbes - Форбс 902 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 152 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 2
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
Государственный Русский музей 50 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 8 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1625 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1070 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 1
РАН - Российская академия наук 1994 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 200 1
