ИВЛ Искусственная вентиляция легких Искусственное дыхание
ИВЛ и организации, системы, технологии, персоны:
|Дегтев Геннадий 255 5
|Прохоров Александр 102 2
|Овчинский Владислав 228 2
|Шимко Василий 2 2
|Мельников Алексей 61 2
|Артемов Михаил 14 1
|Lambrecht Mark - Ламбрехт Марк 3 1
|Houten Frans van - Хаутен Франс ван 14 1
|Бугаенко Александр 1 1
|Слудных Анатолий 10 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Кожевников Алексей 65 1
|Путин Владимир 3171 1
|Ожгихин Иван 31 1
|Филатов Андрей 114 1
|Запутряев Кирилл 2 1
|Ситдеков Тагир 4 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Илларионова Мария 1 1
|Chaudhry Fawad - Чоудхури Фавад 2 1
|Овсепян Ашхен 3 1
|Мещерякова Анна 8 1
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