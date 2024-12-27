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ИВЛ Искусственная вентиляция легких Искусственное дыхание



27.12.2024 В российских реанимациях будут внедрять цифровой комплекс с интеллектуальным видеонаблюдением 1
28.06.2024 Завершились испытания первой отечественной мониторной станции для отделений реанимации 1
27.06.2024 Центральная мониторная станция «Ростеха» для отделений интенсивной терапии успешно испытана в клиниках 1
10.07.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» приступил к разработке аппарата ИВЛ с функцией искусственного интеллекта 1
26.05.2023 Тагир Ситдеков: новейшие технологии нужны во всех сферах экономики 1
09.06.2022 В ОЭЗ «Технополис “Москва”» начнут производить тренажеры для реаниматологов 1
22.10.2021 Первая «умная реанимация» появится в России в следующем году 1
14.05.2021 ИТ-«дочку» «Ростеха» заставили заплатить 90 миллионов за «самовозгорающиеся» аппараты ИВЛ 1
29.04.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии 1
22.03.2021 «Швабе» модернизировал аппарат наркозной и дыхательной терапии 1
17.03.2021 Новые компании ОЭЗ «Технополис «Москва» посвятили в резиденты 1
17.09.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестирует около 100 млн рублей в развитие 3D технологий 1
15.07.2020 Пакистан вводит для ИТ-компаний «самую мягкую налоговую систему» в мире 1
11.06.2020 «Швабе» модернизировал увлажнители дыхательных смесей для аппаратов ИВЛ 1
19.05.2020 Платформа «Триафлай» обеспечивает мониторинг и анализ эпидемиологической обстановки в регионе 1
18.05.2020 Инструменты SAS помогают в управлении ресурсами для лечения пациентов с COVID-19 1
24.04.2020 Решение Ростеха автоматизирует работу оперативных штабов по борьбе с коронавирусом 1
21.04.2020 Inali и Dassault Systèmes разработали интеллектуальный аппарат ИВЛ 1
09.04.2020 РЭЦ и SAP открыли российским экспортерам бесплатный доступ к онлайн-сервису по поиску зарубежных партнеров 1
08.04.2020 Ростех прокомментировал возобновление производства на своих предприятиях 1
27.03.2020 Philips наращивает производство важнейших медицинских решений для борьбы с пандемией COVID-19 1
15.09.2010 Второй центральный военный клинический госпиталь им. Мандрыка выбрал поставщика реанимационного оборудования, интегрированного в госпитальную АИС 1
16.08.2010 Второй центральный военный клинический госпиталь им. Мандрыка заказывает поставку реанимационного оборудования, интегрированного в госпитальную АИС 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

ИВЛ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 7
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 3
Ростех - ЦАТ - Центр аддитивных технологий - Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 8 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 2
Ростех - КРЭТ УПЗ - Уральский приборостроительный завод 4 2
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 334 1
Philips 2053 1
GitHub 814 1
SAS Institute 971 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Dassault Systemes - 3DExperience Lab 3 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
SAP SE 5277 1
Apple Inc 12100 1
Huawei 3933 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
X Corp - Twitter 2845 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 51 1
SmartLabs - СмартЛабс 43 1
EnSol Tech - ЭнСол Технологии - Хранение энергии 13 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
АФК Система ПАО 1797 1
Drive Electro - Драйв Электро - НИИКЭУ - НИИ комбинированных электроустановок 7 1
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 21 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
MVS - Medical Visual Systems - Медицинские системы визуализации 5 1
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 5 1
Chirana+ - Хирана+ 7 3
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 2
Inali 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
АФК Система - Segezha Group - Сокольский ЦБК - Сокольский деревообрабатывающий комбинат - Сокольский комбинат 1 1
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп 11 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
Уралмед ГК - Торгово-производственный холдинг - Уральский медицинский завод - Азимут ТК - Уралмедэкспорт - Уралактив - Производство бахил 1 1
Рада-Фарма 3 1
ТЗМОИ - Тюменский завод медицинского оборудования 7 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 14 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 6 1
АФК Система - Система-БиоТех - Sistema-BioTech 4 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 5
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
SAP Ariba 296 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 254 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Уралмед ГК - Авента-М ИВЛ 1 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Дегтев Геннадий 255 5
Прохоров Александр 102 2
Овчинский Владислав 228 2
Шимко Василий 2 2
Мельников Алексей 61 2
Артемов Михаил 14 1
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Слудных Анатолий 10 1
Мишустин Михаил 676 1
Кожевников Алексей 65 1
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Ожгихин Иван 31 1
Филатов Андрей 114 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
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ВРТ НИИОММ - Уральский НИИ охраны материнства и младенчества 2 1
Государственный Русский музей 47 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
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