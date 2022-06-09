В ОЭЗ «Технополис “Москва”» начнут производить тренажеры для реаниматологов

Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» в 2022 г. запустит серийное производство симуляторов дыхания – оборудования, предназначенного для обучения студентов и медиков работе на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Тренажер под названием «Вентисим» воспроизводит дыхание людей с нарушениями работы легких различной степени тяжести. Симулятор совместим с аппаратами ИВЛ любых производителей. Он компактен, просто настраивается и управляется.

«Работу над созданием и совершенствованием симуляторов дыхания резидент ОЭЗ Москвы «Хирана+» начал в 2020 г. Изначально тренажер задумывался как альтернатива зарубежным аналогам. В результате инженерам компании удалось не только создать собственное техническое решение, но и полностью локализовать его изготовление в России. Аппарат поступит в серийное производство в 2022 г., в его разработку вложено более 3 млн руб. К 2026 г. компания планирует выпускать 2–2,5 тыс. таких тренажеров ежегодно», – сказал Владислав Овчинский.

Как отмечает производитель, прибор в 1,5–2 раза дешевле зарубежных аналогов. Сейчас завершается тестирование аппарата в российских клиниках, которые могут приобрести его в дальнейшем. Также готовятся документация и линии для серийного производства симулятора.

Компания «Хирана+», специализирующаяся на аппаратах искусственной вентиляции легких, работает на площадке в Печатниках с середины 2018 г. В 2020 г. предприятие получило статус резидента ОЭЗ «Технополис “Москва”».

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«Мощности предприятия позволяют выпускать свыше 500 единиц медицинского оборудования в год. Резидент вложил более 66 млн руб. в развитие производства в столичной особой экономической зоне и создал 30 высококвалифицированных рабочих мест. Сегодня оборудование, которое выпускает компания, на 70% комплектуется деталями, изготовленными в России», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

Кроме того, производитель планирует в течение ближайших трех лет расширять производство и наращивать мощности.