«Швабе» модернизировал аппарат наркозной и дыхательной терапии

Инженеры холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» внедрили в устройство новый режим вентиляции легких и расширили возможности для безопасной анестезии. На рынок обновленная версия выйдет в 2021 г.

Новое исполнение получил анестезиологический комплекс МАИА-01 Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга. Он может применяться при ингаляционной анестезии во время хирургических вмешательств и искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Теперь комплекс имеет режим принудительной вентиляции легких с двойным контролем – одновременно регулируется давление и объем доставляемой пациенту смеси. Такой способ обеспечивает большую безопасность в сравнении с традиционными режимами ИВЛ.

За счет использования современных цифровых датчиков расхода со встроенной коррекцией на газовый состав, температуру и влажность дыхательной смеси инженерам удалось также увеличить точность дозирования газовой смеси. Вместе с тем появилась функция инвазивного измерения артериального давления и мониторинга глубины анестезии. Оценка последнего позволят анестезиологу в реальном времени отслеживать уровень анальгезии и седации пациента для корректировки дозы анестетиков.

В числе других изменений – увеличение скорости и точности подачи требуемой концентрации газов в смеси, возможность сохранения трендов и тревог работы устройства на карту памяти, а также расширение списка вспомогательного оборудования – добавлены система отведения отработанных газов, аспиратор и подсветка рабочего места.

«Модернизация аппарата обоснована запросами потребителей. Так, наши инженеры учли пожелание, касающееся оснащения устройства дополнительной функцией – анестезии ксеноном, которая практически лишена побочных эффектов. Обновленная версия будет доступна уже в этом году. В настоящее время опытная партия проходит экспертные испытания», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

После выхода на рынок комплекс будет доступен к приобретению в базовой комплектации. Заказчик сможет сам конфигурировать его исходя из назначения и потребностей анестезиологов.