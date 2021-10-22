Первая «умная реанимация» появится в России в следующем году

Российский разработчик инновационных решений для здравоохранения — компания Medical Visual Systems создала проект «умной реанимации». Он предполагает постоянный видеомониторинг состояния пациента, организацию онлайн-постов дежурных врачей, а также систему телеконсультаций и видеосвязи с родственниками. Пилот планируется запустить в новой детской больнице Томска, строительство которой будет завершено в 2022 г.

Проект «Умная реанимация» — продолжение «умных операционных» с видеонаблюдением, более сотни которых запущены в федеральных, городских и районных больницах страны. Разработчики проекта являются участниками Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Хелснет», резидентом Фонд Сколково и имеют грантовую поддержку Фонда Содействия Инновациям (ФСИ).

«Умные реанимации» предполагают постоянный контроль за состоянием пациентов в палатах интенсивной терапии и отделениях реанимации, пояснил директор по развитию MVS Кирилл Запутряев. Речь идет об установке обзорных камер, а также сборе на единую платформу данных с прикроватных мониторов и аппаратов ИВЛ. Запись будет вестись непрерывно, 24/7, и сохраняться в архив. Архив гибко настраивается и свободно расширяется по желанию и необходимости конкретной клиники и способен хранить информацию о пациенте от 30 дней до 5 лет. Это позволит организовать онлайн-пост наблюдения для дежурных врачей, которые с помощью плеера смогут переключаться от пациента к пациенту.

Он предполагает создание системы системы наблюдения за пациентом и активностью персонала, постоянный мониторинг показателей жизнедеятельности больных и контроль работы реанимационного оборудования. Все данные будут хранится в подготовленном для анализа виде, в том числе, для возможности их дальнейшего использования в обучении искусственного интеллекта.

«Когда мы три года назад начинали проект с «умных операционных», был риск, что врачи будут против записи. Сегодня ситуация поменялась, все уже привыкли к съемкам и стали лояльно относиться. Профессиональные врачи понимают пользу видеозаписи, которая поможет им подтвердить правильность своих действий», — сказал Кирилл Запутряев.

В «умную реанимацию» также входит телемедицинская система, с помощью которой врачи смогут получать консультации от коллег из других клиник. Этот же сервис позволит наладить видеосвязь пациентов с родственниками, что поможет решить гигантскую проблему доступа в реанимации, которая усугубилась с началом пандемии COVID-19 и переходом больниц на карантин.