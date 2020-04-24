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Решение Ростеха автоматизирует работу оперативных штабов по борьбе с коронавирусом

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал информационную систему для автоматизации деятельности региональных оперативных штабов по борьбе с коронавирусом. Решение агрегирует все горячие линии в едином контактном центре и обеспечивает обмен информацией между различными ведомствами. На сегодняшний день элементы системы уже развернуты на базе МФЦ Воронежской области.

Программно-аппаратный комплекс аккумулирует поступающие от медицинских организаций, контактного центра и региональных органов исполнительной власти данные на едином сервере. Система анализирует полученную информацию, строит отчеты в виде графиков и таблиц, выводит на карту местности информацию о распространении вируса, а также предоставляет аналитическую информацию для дальнейшего прогнозирования развития ситуации и принятия управленческих решений. В составе «Росэлектроники» госкорпорации Ростех проект ведет концерн «Созвездие».

«Эффективность принимаемых мер напрямую зависит от полноты и оперативности данных о быстро меняющейся ситуации в регионе. Информационная система позволяет контролировать все аспекты эпидемиологической ситуации и обеспечивает обмен достоверными данными между профильными службами и ведомствами», ⎼ отметил генеральный директор концерна «Созвездие» Михаил Артемов.

Функционал системы позволяет агрегировать данные медицинских информационных систем об активных вызовах, поступивших в службу скорой помощи, местонахождении медицинских бригад, а также о доступных и задействованных койко-местах, в том числе реанимационных и оснащенных аппаратами ИВЛ. Система позволяет медикам еще до прибытия на место ознакомиться с заполненной оператором анкетой пациента в мобильном приложении.

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