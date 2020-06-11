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«Швабе» модернизировал увлажнители дыхательных смесей для аппаратов ИВЛ

ИТ в госсекторе Техника

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» усовершенствовал серийно выпускаемые увлажнители для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Модернизация позволила увеличить количество производимых изделий, что особенно актуально в период пандемии COVID-19, при этом стоимость продукции с сохранением ее качества станет ниже.

Новое исполнение получил увлажнитель дыхательных смесей «Тевлар», применяемый в процессе проведения искусственной вентиляции легких. Устройство минимизирует риск появления осложнений, снижает нагрузку на органы дыхания и сокращает период реабилитации пациента.

Теперь данные температуры и влажности дыхательной смеси могут вноситься вручную медицинским персоналом, после чего специальный регулятор в конструкции прибора поддерживает заданные параметры.

«Оптимизация производственных процессов при выпуске наркозно-дыхательного оборудования связана с повышением потребности в них в силу эпидемиологической обстановки. Сегодня изготовлено более 5 тыс. увлажнителей в новом исполнении. Ими уже укомплектованы аппараты искусственной вентиляции легких, в том числе нашего производства. Всего планируем поставить порядка 20 тыс. изделий. Кроме того, в рамках развития этого направления на Лыткаринском заводе оптического стекла совместно с нашими партнерами организовано производство одноразовых дыхательных контуров и фильтров для аппаратов ИВЛ – это новая продукция, появившаяся в период пандемии и на сегодняшний день не имеющая аналогов в России», – сказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Разработчик и производитель продукции – Уральский оптико-механический завод холдинга. Устройства прошли технические испытания внутри предприятия, а также клинические – на базе Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) в Екатеринбурге.

В зависимости от потребностей медицинских учреждений предприятие может выпускать увлажнители дыхательных смесей в двух модификациях. Модернизированная версия также внесена в регистрационное удостоверение Росздравнадзора, которое ранее получено на первый «Тевлар».

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