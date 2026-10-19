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Chirana+ Хирана+

Chirana+ - Хирана+

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.10.2026 Максим Ликсутов: В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали уникальный аппарат ИВЛ для выхаживания детей весом от 500 граммов 1
27.09.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил в производство современный российский 3D-принтер 2
28.06.2024 Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» создают технологические кооперации, способствующие импортозамещению 1
10.07.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» приступил к разработке аппарата ИВЛ с функцией искусственного интеллекта 1
01.07.2022 Высокотехнологичная прачечная из ОЭЗ «Технополис "Москва"» увеличила мощности вдвое 1
09.06.2022 В ОЭЗ «Технополис “Москва”» начнут производить тренажеры для реаниматологов 1
12.04.2022 В ОЭЗ Москвы создадут центр компетенций в сфере импортозамещения 1
17.03.2021 Новые компании ОЭЗ «Технополис «Москва» посвятили в резиденты 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Chirana+ и организации, системы, технологии, персоны:

Профотек 17 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 2
Неорос - Neoros 14 2
СКТБ ПР - Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники 9 2
ОМЗ Перспективные Технологии - Европейская Электротехника 4 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 507 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1718 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 312 1
Drive Electro - Драйв Электро - НИИКЭУ - НИИ комбинированных электроустановок 7 1
Ростех - ОДК - ЦАТ - Центр аддитивных технологий - Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 11 1
Приводная техника НТЦ ГК 18 1
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 28 1
Микробор Технолоджи 7 1
EnSol Tech - ЭнСол Технологии - Хранение энергии 13 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 165 2
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 29 2
Рада-Фарма 3 2
ТЗМОИ - Тюменский завод медицинского оборудования 7 2
Васта - Руслет - ТверьКанатДор 1 1
Фармстандарт АО 49 1
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp - Экопласт 18 1
Фотоэксперт 2 1
Композит 99 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - ЭМ Рус 7 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 647 7
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 485 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 768 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2911 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2383 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 275 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4878 4
Здравоохранение - ИВЛ - Искусственная вентиляция легких - Искусственное дыхание 29 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55033 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26522 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5400 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24139 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7631 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5096 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1504 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2762 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13050 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2518 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1872 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 725 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 768 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6260 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10866 1
Моноблок - Monoblock PC 1154 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4730 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14213 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 113 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16796 1
Электротехника - Электромеханика - Электрооборудование - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 369 1
Аксессуары 4336 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 505 1
Принтер - скорость печати 593 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1126 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1426 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1060 1
Дегтев Геннадий 271 7
Овчинский Владислав 230 5
Ефимов Владимир 145 2
Шимко Василий 2 2
Швецов Дмитрий 6 1
Филиппов Дмитрий 8 1
Гарбузов Анатолий 177 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48192 7
Россия - РФ - Российская федерация 168957 6
Европа 25038 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1122 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 848 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1685 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 802 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 598 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 368 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 993 1
Москва - Печатники 147 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1103 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34405 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11532 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5065 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58625 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18455 2
ЦКП - Центр коллективного пользования 55 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6890 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4060 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10584 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3430 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7598 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6191 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9008 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6855 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9286 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1966 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1587 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1546 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 641 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 143 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 322 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 506 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МГОК ГБПОУ - Московский государственный образовательный комплекс ГБПОУ 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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