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Максим Ликсутов: В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали уникальный аппарат ИВЛ для выхаживания детей весом от 500 граммов

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» запустили первое в России серийное производство неонатальных аппаратов ИВЛ с функцией искусственного кашля. Одно из устройств безвозмездно передали Национальному медицинскому исследовательскому центру акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город системно поддерживает локализацию наукоемких производств и создает условия для выпуска критически важного медицинского оборудования. Резидент столичной ОЭЗ разрабатывал новую линейку аппаратов ИВЛ в течение двух лет. В результате было создано уникальное оборудование, которое помогает выхаживать новорожденных, в том числе недоношенных, детей весом от 500 граммов. Аппарат сможет применяться в отделениях интенсивной терапии для реабилитации пациентов с экстремально низкой массой тела», — сказал Максим Ликсутов.

Производством занимается компания «Хирана+». Ключевой инновацией аппарата «Хиролог СВ Аура Профи НЕО» стала интегрированная функция искусственного кашля. Уникальная технология имитирует естественный физиологический рефлекс, позволяя бережно и эффективно санировать дыхательные пути новорожденных. Применение этого метода минимизирует риски респираторных осложнений и одновременно повышает эффективность терапии и шансы на успешное выхаживание малышей.

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Пресс-служба ДИиПП
В Москве создали уникальный неонатальный аппарат ИВЛ с функцией искусственного кашля

Развитие компании и расширение линейки сложного реанимационного оборудования стали возможны благодаря преференциальному режиму столичной особой экономической зоны. Налоговые льготы, развитая логистика и современная инженерная инфраструктура площадки позволяют предприятию оперативно внедрять передовые медицинские решения и направлять сэкономленные средства на модернизацию производственных линий.


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