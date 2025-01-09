КваттроЛаб QuattroLab
КваттроЛаб и организации, системы, технологии, персоны:
|1С - Smartway Travel Group - Bnovo - Биново 9 1
|Content AI - Контент ИИ 75 1
|ITQ Group - АйТиКью Груп 3 1
|Softline - Софтлайн 2810 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
|Толмачев Иван 4 2
|Березкин Алексей 1 1
|Владиславович Иван 1 1
|Дербенева Алина 1 1
|Диш Андрей 1 1
|Макаров Валентин 220 1
|Свистунов Андрей 9 1
|Щеглова Юлия 18 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 4
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 2
|Казахстан - Республика 5525 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
|Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 28 2
|Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
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