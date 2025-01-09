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Свистунов Андрей



09.01.2025 В Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета появится цифровой двойник отделения анестезиологии и реанимации 1
27.02.2024 Cеченовский Университет и Ижевский радиозавод заключили соглашение о разработке и производстве отечественного прибора для диагностики избыточного бактериального роста 1
07.02.2024 Сеченовский университет и «Яндекс» будут вместе развивать ИИ для медицины и фармацевтики 1
21.12.2023 Сбербанк и Сеченовский университет будут вместе разрабатывать цифровые медицинские технологии 1
13.08.2021 Билайн и Сеченовский Университет будут сотрудничать в области развития информационных технологий для задач медицины 1
22.05.2019 Ростех будет продвигать «умные» устройства для борьбы с болезнями сердца 1
04.10.2012 ПМГМУ имени И.М. Сеченова повышает эффективность управления учебным процессом с помощью «1С:Предприятия 8» 1
29.06.2007 В Петербурге прорубят электронное окно 1
28.06.2007 Петербургским чиновникам выдали 1500 сертификатов ЭЦП 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Свистунов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
КваттроЛаб - QuattroLab 4 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
8213 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
CardioQVARK - КардиоКварк 3 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 524 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 234 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 225 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 495 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1453 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 11 1
Яндекс.Практикум 53 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Березкин Алексей 1 1
Козлова Дарья 30 1
Шихиев Рустам 1 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 171 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
Экзамены 428 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 311 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 7
РАН - Российская академия наук 1870 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 46 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 40 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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