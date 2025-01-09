Свистунов Андрей
Свистунов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Березкин Алексей 1 1
|Козлова Дарья 30 1
|Шихиев Рустам 1 1
|Ивашкин Владимир 1 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Глыбочко Петр 11 1
|Сунцова Ольга 1 1
|Ожгихин Иван 31 1
|Евтушенко Олег 143 1
|Маслова Маргарита 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.