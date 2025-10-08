Разделы

Цифровизация
|

«РТ МИС» и Сеченовский университет заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Генеральный директор «РТ МИС» Дмитрий Зима и первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов подписали соглашение о сотрудничестве. Стратегическое партнерство позволяет объединить усилия для развития научных и прикладных технологических решений. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС».

«РТ МИС» и Сеченовский университет объединять усилия в развитии науки и внедрении новейших отечественных решений в систему здравоохранения России. В частности, стороны сосредоточатся на создании и продвижении цифровых медицинских сервисов, включая сбор и анализ больших данных.

«Подписание соглашения с «РТ МИС» открывает новые возможности для совместного развития цифровых решений в здравоохранении. Мы видим потенциал в объединении академического опыта университета и технологических компетенций компании для реализации научных исследований на основе обезличенных медицинских данных. В рамках сотрудничества планируется проработать создание цифровых ресурсов, которые станут основой для инновационных медицинских сервисов и прикладных разработок», – отметил первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

Важными составляющими органического развития отрасли здравоохранения являются подготовка квалифицированных специалистов, устранение кадрового дефицита и повышение престижа профессии медицинского работника.

«РТ МИС в сотрудничестве с Сеченовским университетом намерены разработать и внедрить цифровые сервисы, образовательную программу и платформу на основе продуктов компании. Платформа позволит медицинским специалистам проходить практическое обучение в условиях, имитирующих повседневную работу врача, с использованием медицинской информационной системы. Такое обучение повысит профессиональную подготовку врачей и их уверенность в дальнейшей работе», – сказал генеральный директор «РТ МИС» Дмитрий Зима.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

В Москве к концу года откроется новый крупный ЦОД. Все старые «уплотнили» до предела

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Россиянам позволили платить картами «Мир» без самих карт. Способ хитрый, но доступен не всем

Устройства «Катюша» переходят на платы из российского текстолита

США хочет ужесточить ограничения на продажу в Китай оборудования для выпуска чипов, которое продавать пока не запретили

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще