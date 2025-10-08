«РТ МИС» и Сеченовский университет заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Генеральный директор «РТ МИС» Дмитрий Зима и первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов подписали соглашение о сотрудничестве. Стратегическое партнерство позволяет объединить усилия для развития научных и прикладных технологических решений. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС».

«РТ МИС» и Сеченовский университет объединять усилия в развитии науки и внедрении новейших отечественных решений в систему здравоохранения России. В частности, стороны сосредоточатся на создании и продвижении цифровых медицинских сервисов, включая сбор и анализ больших данных.

«Подписание соглашения с «РТ МИС» открывает новые возможности для совместного развития цифровых решений в здравоохранении. Мы видим потенциал в объединении академического опыта университета и технологических компетенций компании для реализации научных исследований на основе обезличенных медицинских данных. В рамках сотрудничества планируется проработать создание цифровых ресурсов, которые станут основой для инновационных медицинских сервисов и прикладных разработок», – отметил первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов.

Важными составляющими органического развития отрасли здравоохранения являются подготовка квалифицированных специалистов, устранение кадрового дефицита и повышение престижа профессии медицинского работника.

«РТ МИС в сотрудничестве с Сеченовским университетом намерены разработать и внедрить цифровые сервисы, образовательную программу и платформу на основе продуктов компании. Платформа позволит медицинским специалистам проходить практическое обучение в условиях, имитирующих повседневную работу врача, с использованием медицинской информационной системы. Такое обучение повысит профессиональную подготовку врачей и их уверенность в дальнейшей работе», – сказал генеральный директор «РТ МИС» Дмитрий Зима.